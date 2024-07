Calciomercato: tutte le ultime trattative di oggi

Sergio Ramos lascia il Siviglia, rinnovi in Serie A e trattative internazionali: tutte le novità di oggi dal mondo del calciomercato

Sergio Ramos dice addio al Siviglia

Il Siviglia ha annunciato ufficialmente l'addio di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, 38 anni, lascia il club andaluso dopo una stagione contrassegnata da risultati altalenanti.

Atalanta U23: riscattato Bernasconi

L'Atalanta ha formalizzato il riscatto di Bernasconi, esterno classe 2003. Il giovane giocatore continuerà a vestire la maglia nerazzurra dopo una promettente stagione.

Inter: Marotta conferma il rinnovo di Lautaro

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha dichiarato a Rai Radio che il rinnovo di Lautaro Martinez è praticamente concluso. Manca solo la firma del giocatore, attualmente impegnato con la Nazionale argentina.

Cagliari: Nicola in arrivo per la panchina

Il Cagliari ha scelto Davide Nicola come nuovo allenatore. Il tecnico, attualmente in fase di definizione dei dettagli contrattuali, dovrebbe firmare a breve.

Erik ten Hag tratta il rinnovo con il Manchester United

Erik ten Hag ha confermato trattative in corso per il rinnovo con il Manchester United. Il tecnico olandese è considerato la scelta migliore dopo un'attenta valutazione da parte del club.

Milan: Riscatto di Alex Jimenez

Il Milan ha esercitato l'opzione di riscatto per Alex Jimenez dal Real Madrid. Il giovane spagnolo, dopo tre presenze in Serie A, continuerà a crescere nella Primavera rossonera.

La Fiorentina su Vranckx del Wolfsburg

La Fiorentina è tornata sul centrocampista belga Vranckx, attualmente al Wolfsburg. Il club viola valuta un'offerta di 10 milioni di euro per il giocatore classe 2002.

Lazio: Prosegue la trattativa per Noslin

La Lazio continua le trattative per Noslin del Verona. Il club biancoceleste potrebbe includere Akpa Akpro come contropartita nella trattativa.

Roma: proposto Mats Hummels

Mats Hummels potrebbe svincolarsi il prossimo 30 giugno e gli agenti lo hanno proposto alla Roma. Il club giallorosso valuta l'opportunità di rinforzare la difesa con il giocatore tedesco.

Viali Nuovo allenatore della Reggiana

Cesare Viali è il nuovo allenatore della Reggiana, subentrando ad Alessandro Nesta. Il tecnico è pronto per questa nuova sfida dopo l'esperienza al Cosenza.

Napoli: Kvara non è sul mercato

Il Napoli ha ribadito che Kvaratskhelia non è in vendita nonostante le pressioni dell'agente e del padre del giocatore. Il club azzurro conferma la volontà di mantenere il giocatore nel proprio organico.

Cagliari: Pavoletti orgoglioso del rinnovo

Leonardo Pavoletti si è dichiarato "orgoglioso" del rinnovo con il Cagliari fino al 2026. L'attaccante ringrazia la società e i tifosi per il sostegno.

Frosinone: saluto di Di Francesco

Eusebio Di Francesco ha salutato il Frosinone con una lettera emotiva, preparandosi per una nuova avventura sulla panchina del Venezia dopo la retrocessione.

Catanzaro: Romairone in Poole per il ruolo di DS

Giancarlo Romairone è in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo del Catanzaro, con altre candidature ancora in lizza.

Milan-Zirkzee: lavoro sulle commissioni

Il Milan continua a lavorare sulle commissioni per portare Joshua Zirkzee dal Bologna. Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni.

Bari: firma di Moreno Longo imminente

Moreno Longo è pronto a firmare con il Bari come nuovo allenatore, con il club che pagherà una penale per interrompere anticipatamente il contratto con Beppe Iachini.

Xabi Simons Richiesto da Diversi Club

Xabi Simons, attualmente al PSG, è nel mirino di diversi club di alto livello come United, City e Bayern Monaco secondo quanto riferito da L'Equipe.