Catania, la Polizia scopre un deposito di merce rubata da 30mila euro nel quartiere Librino

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Un deposito di merce rubata del valore commerciale di circa 30.000 euro è stato scoperto dalla Polizia di Stato nella zona del Villaggio Sant'Agata, a Catania. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Librino, impegnati in un'attività d'indagine mirata a contrastare il fenomeno dei furti sulle auto in sosta.

Il ritrovamento del garage e l'intervento dei Vigili del Fuoco

Gli investigatori hanno individuato un garage chiuso con un grosso lucchetto. Per poter accedere all'interno e dare il via alla perquisizione, i poliziotti hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che una volta giunti sul posto hanno consentito l'apertura del locale. All'interno del deposito è stata trovata una notevole quantità di refurtiva: scooter, biciclette professionali dal valore di svariate migliaia di euro, attrezzatura per il trekking in montagna e per il ciclismo, oltre a pc e cuffie, tutti di provenienza illecita.

Le indagini e la restituzione dei beni

Attraverso gli accertamenti effettuati in tempo reale nella banca dati delle forze di Polizia, gli agenti di Librino sono riusciti a risalire al proprietario di uno degli scooter rubati, avviando così le procedure per la restituzione al termine dei necessari riscontri. La restante merce, invece, era stata asportata da un furgone in sosta nel centro di Catania, di proprietà di un turista che, accortosi del furto, aveva sporto denuncia.

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Gli agenti sono riusciti a rintracciare il turista appena in tempo: l'uomo stava per lasciare la città per tornare nel suo Paese d'origine. Una volta constatata la presenza di tutti i suoi beni e attrezzi, il turista ha espresso la propria commossa gratitudine agli agenti per l'efficienza e la rapidità con cui è stata recuperata la refurtiva.

Accertamenti in corso

Restano in corso gli accertamenti finalizzati a individuare la provenienza degli altri scooter rinvenuti e l'utilizzatore materiale del deposito. L'indagine conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul territorio contro i reati predatori e il traffico di merce rubata.