Catanzaro acqua interrotta nei quartieri sud ripristino previsto alle 17

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Guasto sulla linea Verghello disagi in diverse strade e nelle zone limitrofe mentre proseguono le riparazioni

Un guasto alla rete idrica ha provocato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone dei quartieri sud di Catanzaro nella giornata di sabato 10 ottobre. Il problema interessa la linea Verghello, che serve diverse strade della zona.

I lavori di riparazione sono in corso e il ripristino dell’erogazione è previsto per le ore 17 di oggi. Si tratta di un orario indicativo, legato al completamento dell’intervento.

Le strade interessate dall’interruzione idrica

La sospensione dell’erogazione riguarda le seguenti vie e le zone limitrofe:

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Via Ravenna

Via Civitavecchia , limitatamente a una parte

, limitatamente a una parte Via Puccio

Via Cattaneo

Via Forni

Via Stretto Antico

Via Trapani

Via Magna Grecia, limitatamente a una parte

Per via Civitavecchia e via Magna Grecia, dunque, l’interruzione segnalata non riguarda necessariamente l’intera strada, ma soltanto i tratti serviti dalla linea interessata dal guasto.

Riparazioni in corso e tempi di ripristino

L’intervento sulla linea Verghello è finalizzato a risolvere il guasto e consentire la ripresa della fornitura nelle aree coinvolte. La previsione comunicata indica le ore 17 del 10 ottobre come riferimento per il ritorno dell’acqua.

Fino al ripristino, i residenti delle strade interessate dovranno tenere conto della sospensione per organizzare le attività domestiche che richiedono l’utilizzo dell’acqua. L’orario previsto resta subordinato alla conclusione dei lavori di riparazione.