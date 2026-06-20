Catanzaro, nessun ostacolo per Turati: la FIGC lo ammette al corso UEFA Pro
Marco Turati verso il Catanzaro, via libera dalla FIGC: ammesso al corso UEFA Pro
Nessun ostacolo per la panchina giallorossa: il tecnico ha già ottenuto l'ammissione al Master UEFA Pro
L'attesa per l'ufficializzazione del nuovo allenatore dell'US Catanzaro 1929 sembra ormai agli sgoccioli. Nelle ultime ore uno dei temi maggiormente discussi tra tifosi e addetti ai lavori riguardava la posizione federale di Marco Turati, individuato dalla società giallorossa come guida tecnica per la stagione 2026-2027.
I dubbi erano legati principalmente alla licenza attualmente posseduta dal tecnico, la UEFA A, che secondo i regolamenti federali non consente normalmente di ricoprire in maniera stabile il ruolo di allenatore responsabile in un campionato professionistico come la Serie B.
Tuttavia, come riportato da Leonardo La Cava di USCatanzaroCalcioNews, la situazione regolamentare sarebbe già stata chiarita e non rappresenterebbe alcun impedimento per l'approdo di Turati sulla panchina delle Aquile.
L'ammissione al corso UEFA Pro cambia tutto
Secondo le informazioni emerse e verificate dalla redazione di US Catanzaro Calcio News, il 13 giugno 2026 Marco Turati è stato ufficialmente ammesso al corso per il conseguimento della qualifica Master UEFA Pro, il massimo livello di abilitazione previsto dal Settore Tecnico della FIGC.
Si tratta di un passaggio particolarmente importante dal punto di vista normativo. La partecipazione al corso UEFA Pro, infatti, consente ai tecnici ammessi di ottenere specifiche autorizzazioni federali che permettono di svolgere l'attività di allenatore responsabile anche durante il percorso formativo, in attesa del conseguimento definitivo del titolo.
In altre parole, la posizione di Turati risulterebbe perfettamente compatibile con le esigenze regolamentari richieste per guidare una squadra di Serie B.
Catanzaro pronto all'annuncio ufficiale
Alla luce dell'ammissione al corso UEFA Pro, sembrano dunque decadere tutte le perplessità emerse nei giorni scorsi.
L'US Catanzaro potrà ora completare le procedure burocratiche previste dalla Federazione e procedere con la registrazione del tecnico come responsabile della prima squadra.
Un passaggio che di fatto apre la strada all'attesa comunicazione ufficiale da parte del club di via Gioacchino da Fiore, che dovrebbe sancire l'inizio del nuovo corso tecnico giallorosso.
Accordo fino al 2028 per il nuovo allenatore delle Aquile
Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, l'intesa tra le parti sarebbe già stata raggiunta da tempo. Marco Turati avrebbe infatti sottoscritto un accordo biennale con il Catanzaro, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.
La società guidata dalla famiglia Noto avrebbe quindi individuato nell'ex tecnico del Siracusa il profilo ideale per raccogliere l'eredità della precedente gestione tecnica e proseguire il percorso di crescita avviato negli ultimi anni.
L'obiettivo sarà quello di consolidare il progetto sportivo e mantenere il Catanzaro tra le realtà più competitive del campionato cadetto.
Cos'è il Master UEFA Pro
Il Master UEFA Pro rappresenta il più alto livello di formazione per allenatori riconosciuto dalla UEFA e dalla FIGC.
Il conseguimento di questa qualifica permette di allenare senza limitazioni nelle competizioni professionistiche nazionali e internazionali, comprese Serie A, Serie B, coppe nazionali e tornei organizzati sotto l'egida UEFA.
Essere ammessi al corso costituisce già un importante riconoscimento professionale, riservato a tecnici che hanno maturato esperienza e competenze ritenute idonee dal Settore Tecnico federale.
In attesa del comunicato del Catanzaro
Salvo sorprese dell'ultima ora, il quadro appare ormai definito. L'ammissione di Marco Turati al corso UEFA Pro elimina gli ultimi dubbi relativi ai requisiti federali e consente al Catanzaro di procedere verso l'ufficializzazione del nuovo allenatore.
I tifosi giallorossi attendono ora soltanto il comunicato del club che sancirà ufficialmente l'inizio dell'avventura di Turati alla guida delle Aquile per la stagione 2026-2027.
Nel frattempo, al nuovo tecnico non può che andare il più caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa, con l'augurio di vivere una stagione ricca di soddisfazioni sportive insieme al popolo del Ceravolo.
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