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Centro per l'Impiego di Lamezia Terme: pubblicata la graduatoria per due posti al Comune di Soveria Mannelli

Redazione
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Centro per l'Impiego di Lamezia Terme: pubblicata la graduatoria per due posti al Comune di Soveria Mannelli
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Il Centro per l'Impiego di Lamezia Terme ha reso nota l'approvazione della graduatoria definitiva per l'avviamento a selezione di due unità di personale da assumere presso il Comune di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. La procedura rientra nelle misure di collocamento mirato e di servizi al lavoro previste dalla normativa vigente, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di categorie protette.

I dettagli della selezione

La selezione, disciplinata dagli Articoli 16 della Legge n. 56/87 e 35 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, prevede l'assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di due profili professionali classificati come Uscieri e professioni assimilate (codice ISTAT 8.1.2.1.0), inquadrati nel CCNL Funzioni Locali. La procedura è rivolta esclusivamente ai Tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga, come stabilito dall'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018).

Il quadro normativo di riferimento

L'iniziativa si inserisce nel solco delle disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, introdotte dal Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificate dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tali norme mirano a facilitare l'assunzione a tempo indeterminato di personale con contratti a tempo parziale, valorizzando percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Prossimi passi per i candidati

Con l'approvazione della graduatoria definitiva, i candidati idonei saranno contattati dal Centro per l'Impiego di Lamezia Terme per le successive fasi di avviamento al lavoro. È importante ricordare che l'assunzione avverrà presso il Comune di Soveria Mannelli, che ha manifestato la necessità di integrare il proprio organico con figure professionali di supporto. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente al Centro per l'Impiego di Lamezia Terme o consultare il sito istituzionale della Regione Calabria.


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