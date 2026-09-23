Opportunità di lavoro per persone con disabilità a Cosenza: selezione per impiegato amministrativo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Collocamento Mirato di Cosenza ha pubblicato un avviso di preselezione per l'assunzione di persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge n. 68/1999. La ricerca riguarda 1 profilo di impiegato amministrativo da inserire presso la Società Agricola Campotenese S.r.l., con sede operativa a Morano Calabro, in provincia di Cosenza.

Dettagli della posizione

La figura professionale ricercata è un impiegato amministrativo che si occuperà di attività di segreteria, gestione documentale e supporto contabile. La sede di lavoro è quella di Morano Calabro, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. L'azienda opera nel settore agricolo e offre un contratto a tempo determinato o indeterminato, secondo le normative vigenti.

Requisiti e modalità di candidatura

Possono presentare domanda le persone con disabilità iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato di Cosenza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. È richiesto il diploma di scuola superiore e una buona conoscenza degli strumenti informatici. Le candidature devono essere inviate secondo le modalità indicate nell'avviso ufficiale, disponibile presso il Centro per l'Impiego di Cosenza o sul sito istituzionale. Il termine per la presentazione delle domande è specificato nell'avviso stesso.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Come ottenere ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli sull'avviso di preselezione, è possibile contattare il Collocamento Mirato di Cosenza o consultare la sezione dedicata del portale regionale. Si consiglia di leggere attentamente l'avviso integrale per verificare i requisiti e le modalità di partecipazione. Questa è un'opportunità concreta di inserimento lavorativo per le persone con disabilità nel territorio calabrese.