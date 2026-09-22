Approvata la graduatoria definitiva per due posti di usciere al Comune di Rogliano

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Il Centro per l'Impiego di Cosenza, nell'ambito del Settore 7 – Rete dei Centri per l’Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato, ha approvato la graduatoria definitiva per l'avviamento a selezione presso il Comune di Rogliano (CS). L'obiettivo è l'assunzione a tempo parziale (14 ore settimanali) e indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di “Uscieri e professioni assimilate” (Codice ISTAT 8.1.2.1.0), Area degli Operatori, CCNL “Funzioni Locali”.

La procedura si basa sugli Articoli 16 della Legge n. 56/87 e 35 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplinano le assunzioni obbligatorie e le selezioni pubbliche. La selezione è riservata ai Tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga, come previsto dall'Accordo del 22.01.2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (D.G.R. n. 472 del 29.10.2018).

Riferimenti normativi e finalità

L'iniziativa si inserisce nel solco del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tali norme mirano a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di fragilità, attraverso percorsi di tirocinio e successiva stabilizzazione.

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Modalità di assunzione e profilo richiesto

Le due posizioni offerte prevedono un contratto a tempo parziale di 14 ore settimanali e tempo indeterminato. Il profilo professionale richiesto è quello di usciere, con mansioni di supporto amministrativo e di vigilanza negli uffici comunali. La graduatoria definitiva è stata pubblicata con l'atto numero 15909 del 22 settembre 2026 e rappresenta l'esito finale della selezione.

Come consultare la graduatoria

Gli interessati possono visionare la graduatoria definitiva presso il Centro per l'Impiego di Cosenza o sul sito istituzionale della Regione Calabria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore 7 – Rete dei Centri per l’Impiego ai recapiti indicati sul portale regionale.