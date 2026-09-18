Opportunità di Mobilità Interna per il Personale Regionale: Quattro Posizioni Aperte nel Segretariato Generale

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Il Dipartimento Segretariato Generale ha avviato una manifestazione di interesse per l'individuazione di quattro unità di personale regionale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, già inserite nel ruolo organico della Giunta regionale. Le posizioni aperte sono così distribuite: un posto nell'area degli operatori esperti con profilo di operatore esperto amministrativo, due posti nell'area degli istruttori con profilo di istruttore amministrativo e un posto nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con profilo di funzionario amministrativo.

Requisiti e modalità di partecipazione

I dipendenti regionali interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [email protected], entro e non oltre 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, con indicazione dei requisiti culturali, delle competenze, delle attitudini e delle eventuali esperienze maturate in attività coerenti con quelle oggetto della manifestazione di interesse.

in formato europeo, debitamente sottoscritto, con indicazione dei requisiti culturali, delle competenze, delle attitudini e delle eventuali esperienze maturate in attività coerenti con quelle oggetto della manifestazione di interesse. Nulla osta rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza.

rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza. Dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, regolarmente sottoscritta.

di insussistenza di condanne per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, regolarmente sottoscritta. Copia del documento di identità in corso di validità.

Finalità della manifestazione di interesse

La procedura è finalizzata a valorizzare le competenze interne e a rafforzare l'organico del Dipartimento Segretariato Generale, garantendo continuità e qualità nei servizi amministrativi. La mobilità interna rappresenta uno strumento strategico per il ricambio generazionale e per la crescita professionale dei dipendenti, che possono così mettersi alla prova in nuovi contesti operativi.

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Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli sulla manifestazione di interesse e sulle modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare il sito istituzionale della Regione o contattare direttamente il Dipartimento Segretariato Generale. Si raccomanda di verificare attentamente i requisiti e di rispettare i termini indicati per evitare l'esclusione dalla procedura.