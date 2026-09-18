Opportunità di Mobilità Interna per il Personale Regionale: Quattro Posizioni Aperte nel Segretariato Generale
Il Dipartimento Segretariato Generale ha avviato una manifestazione di interesse per l'individuazione di quattro unità di personale regionale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, già inserite nel ruolo organico della Giunta regionale. Le posizioni aperte sono così distribuite: un posto nell'area degli operatori esperti con profilo di operatore esperto amministrativo, due posti nell'area degli istruttori con profilo di istruttore amministrativo e un posto nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con profilo di funzionario amministrativo.
Requisiti e modalità di partecipazione
I dipendenti regionali interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [email protected], entro e non oltre 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, con indicazione dei requisiti culturali, delle competenze, delle attitudini e delle eventuali esperienze maturate in attività coerenti con quelle oggetto della manifestazione di interesse.
- Nulla osta rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza.
- Dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, regolarmente sottoscritta.
- Copia del documento di identità in corso di validità.
Finalità della manifestazione di interesse
La procedura è finalizzata a valorizzare le competenze interne e a rafforzare l'organico del Dipartimento Segretariato Generale, garantendo continuità e qualità nei servizi amministrativi. La mobilità interna rappresenta uno strumento strategico per il ricambio generazionale e per la crescita professionale dei dipendenti, che possono così mettersi alla prova in nuovi contesti operativi.
Informazioni e contatti
Per ulteriori dettagli sulla manifestazione di interesse e sulle modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare il sito istituzionale della Regione o contattare direttamente il Dipartimento Segretariato Generale. Si raccomanda di verificare attentamente i requisiti e di rispettare i termini indicati per evitare l'esclusione dalla procedura.
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