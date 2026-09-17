Nuova opportunità di carriera per i funzionari regionali: incarico di elevata qualificazione

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La Giunta regionale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, nonché al personale comandato. L'obiettivo è conferire un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) per la struttura ausiliaria ex art. 5 LR n. 7/1996, denominato Affari Generali e Coordinamento della Struttura del Dirigente generale.

La selezione è aperta a candidati interni all'amministrazione regionale che possiedano i requisiti richiesti. La procedura è gestita dal Dipartimento per la Programmazione Unitaria, che ha emanato l'avviso con urgenza.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono presentare domanda i dipendenti regionali inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato o determinato, nonché il personale in comando. È necessario essere in possesso di adeguate competenze professionali e attitudini per le funzioni oggetto dell'incarico.

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La domanda di partecipazione deve essere inviata improrogabilmente entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, presso la Direzione Generale all'indirizzo PEC indicato. Data l'urgenza, non sono ammesse proroghe.

Documentazione richiesta

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

Curriculum vitae in formato europeo, redatto secondo il D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze maturate nelle funzioni oggetto dell'incarico;

in formato europeo, redatto secondo il D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze maturate nelle funzioni oggetto dell'incarico; Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, contenente anche la dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di condanne penali per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;

ai sensi della normativa vigente, contenente anche la dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di condanne penali per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale; Copia di un documento d'identità in corso di validità.

Come presentare la candidatura

Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nell'avviso. È fondamentale rispettare scrupolosamente i termini e le modalità previste per evitare l'esclusione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Generale o consultare il testo integrale dell'avviso sul sito istituzionale della Regione.