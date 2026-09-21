Graduatoria definitiva al CPI di Paola per undici manutentori del verde a Fuscaldo

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Il Centro per l'Impiego di Paola, afferente al Settore 7 della Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro e Collocamento Mirato, ha pubblicato l'atto definitivo numero 15813 del 21 settembre 2026 con cui si chiude il procedimento di avviamento a selezione avviato mesi prima. Al centro della procedura ci sono undici posti a tempo parziale, diciotto ore settimanali, e contratto indeterminato, con profilo professionale di personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, codice ISTAT 8.3.1.2.0 e CCNL Funzioni Locali, presso il Comune di Fuscaldo, in provincia di Cosenza.

Un percorso riservato ai tirocinanti di inclusione sociale

La selezione non era aperta al pubblico indistinto. La platea era infatti composta esclusivamente dai soggetti inseriti nei percorsi di tirocinio di inclusione sociale per ex percettori di mobilità in deroga, secondo quanto stabilito dall'accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepito in Calabria con la delibera di Giunta regionale numero 472 del 29 ottobre 2018. Si tratta di un canale protetto, pensato per accompagnare verso un impiego stabile lavoratori che avevano esaurito gli ammortizzatori sociali.

Il quadro normativo di riferimento

La procedura si fonda su due pilastri. Il primo è l'articolo 16 della legge 56 del 1987, che disciplina le assunzioni obbligatorie e le modalità di avviamento al lavoro tramite gli uffici competenti. Il secondo è l'articolo 35, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 165 del 2001, che regola le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. A questi si aggiunge il decreto legge 44 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 74 del 2023 e ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 132, della legge 207 del 2024, che ha rafforzato la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche anche attraverso il riassorbimento dei tirocinanti calabresi.

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Che cosa succede ora ai candidati in graduatoria

Con l'approvazione definitiva della graduatoria si apre la fase operativa. Il Centro per l'Impiego di Paola provvederà alle comunicazioni di avviamento nei confronti del Comune di Fuscaldo, che stipulerà i contratti con i primi nominativi utili fino alla copertura delle undici posizioni. Chi non rientra tra i vincitori resta in posizione utile per eventuali scorrimenti, una possibilità non remota considerando la natura a tempo parziale e il turnover fisiologico degli enti locali.

Il contesto locale

Fuscaldo è un centro costiero di poco più di settemila abitanti sulla tirrenica cosentina, con un territorio che alterna fascia litoranea e colline interne. L'inserimento di manutentori del verde risponde a esigenze concrete di cura di parchi, giardini pubblici e spazi urbani, ambiti in cui i Comuni faticano spesso a garantire continuità per carenza di organico. La scelta del tempo indeterminato, pur con orario ridotto, rappresenta una forma di stabilizzazione significativa per i lavoratori coinvolti.

Per consultare l'atto integrale e la graduatoria definitiva è possibile rivolgersi direttamente al CPI di Paola o accedere ai canali istituzionali della Regione Calabria.