Opportunità di incarico per funzionari esperti nelle minoranze linguistiche

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La Regione ha pubblicato una manifestazione di interesse per individuare un dipendente di ruolo o con contratto a tempo determinato, in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale. L'obiettivo è conferire un incarico dirigenziale di Elevata Qualificazione (EQ) di secondo livello per il coordinamento dei procedimenti sulle minoranze linguistiche.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono candidarsi i funzionari appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, oppure comandati presso la Giunta regionale. L'incarico avrà la durata di tre anni e richiede competenze specifiche nella gestione delle politiche linguistiche e nella coordinazione di procedure amministrative complesse.

Scadenza e presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata a 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso. Gli interessati devono inviare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando ufficiale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale della Regione o contattare il Dipartimento competente.

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