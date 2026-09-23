Concorso al Comune di Soverato: 4 posti per Addetti agli Affari Generali

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Il Centro per l'Impiego di Soverato, afferente al Settore 7 della Rete dei CPI, ha approvato la graduatoria provvisoria per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e part-time di 4 unità di personale con profilo professionale di Addetto agli Affari Generali presso il Comune di Soverato, in provincia di Catanzaro.

Dettagli della selezione

La procedura, disciplinata dagli articoli 16 della Legge n. 56/1987 e 35 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 165/2001, è riservata ai Tirocinanti di Inclusione Sociale, ex percettori di mobilità in deroga, come previsto dall'Accordo del 22 gennaio 2015 e dalla D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, introdotte dal Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 e successivamente modificate dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Requisiti e modalità di assunzione

I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e part-time, con un orario settimanale di 18 ore, e inquadrati nel profilo professionale di Addetto agli Affari Generali (codice ISTAT 4.1.1.2.0) secondo il CCNL Funzioni Locali. La graduatoria provvisoria è stata pubblicata con atto numero 16015 del 23 settembre 2026 e rappresenta un passaggio fondamentale per l'accesso al mondo del lavoro per i soggetti coinvolti.

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Contesto e opportunità

Questa selezione rappresenta un'opportunità concreta di stabilizzazione per i tirocinanti di inclusione sociale, favorendo il loro reinserimento lavorativo presso un ente pubblico locale. Il Comune di Soverato potrà così rafforzare la propria capacità amministrativa con personale formato e motivato.