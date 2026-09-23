Cerca

Info Lavoro Calabria Catanzaro

Concorso al Comune di Soverato: 4 posti per Addetti agli Affari Generali

Redazione
Condividi:
Concorso al Comune di Soverato: 4 posti per Addetti agli Affari Generali
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Il Centro per l'Impiego di Soverato, afferente al Settore 7 della Rete dei CPI, ha approvato la graduatoria provvisoria per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e part-time di 4 unità di personale con profilo professionale di Addetto agli Affari Generali presso il Comune di Soverato, in provincia di Catanzaro.

Dettagli della selezione

La procedura, disciplinata dagli articoli 16 della Legge n. 56/1987 e 35 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 165/2001, è riservata ai Tirocinanti di Inclusione Sociale, ex percettori di mobilità in deroga, come previsto dall'Accordo del 22 gennaio 2015 e dalla D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, introdotte dal Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 e successivamente modificate dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Requisiti e modalità di assunzione

I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e part-time, con un orario settimanale di 18 ore, e inquadrati nel profilo professionale di Addetto agli Affari Generali (codice ISTAT 4.1.1.2.0) secondo il CCNL Funzioni Locali. La graduatoria provvisoria è stata pubblicata con atto numero 16015 del 23 settembre 2026 e rappresenta un passaggio fondamentale per l'accesso al mondo del lavoro per i soggetti coinvolti.

Contesto e opportunità

Questa selezione rappresenta un'opportunità concreta di stabilizzazione per i tirocinanti di inclusione sociale, favorendo il loro reinserimento lavorativo presso un ente pubblico locale. Il Comune di Soverato potrà così rafforzare la propria capacità amministrativa con personale formato e motivato.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
concorso soverato centri l'impiego avviamento selezione tirocinanti inclusione sociale addetto agli affari generali comune graduatoria provvisoria mobilità deroga

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Info Lavoro

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 12. Oggi sono analizzate 12 partite su 4 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza