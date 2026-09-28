Opportunità di lavoro alla Provincia di Cosenza per tirocinanti di inclusione sociale

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La Provincia di Cosenza ha indetto un avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time di tre unità di personale con profilo professionale di Uscieri e professioni assimilate. L'iniziativa, promossa dal Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato, rientra nel quadro delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Dettagli dell'assunzione

Le posizioni offerte prevedono un contratto a tempo parziale di 18 ore settimanali e tempo indeterminato, con inquadramento nell'Area degli Operatori, codice ISTAT 8.1.2.1.0, e applicazione del CCNL Funzioni Locali. La selezione avverrà mediante avviamento a selezione ai sensi degli artt. 16 della Legge n. 56/87 e 35 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001.

Destinatari dell'avviso

L'avviso è riservato ai Tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga, come definiti dall'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e in base alla D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018. La misura trova fondamento nel Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

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Come partecipare

L'Avviso Pubblico è stato approvato con atto numero 16355 del 28 settembre 2026. Gli interessati possono consultare il bando completo e presentare la domanda secondo le modalità indicate nel testo ufficiale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l'Impiego di Cosenza.

Un'opportunità concreta

Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione di reinserimento lavorativo per i tirocinanti di inclusione sociale, offrendo loro un impiego stabile nel settore pubblico. La Provincia di Cosenza conferma così il proprio impegno nel sostenere l'occupazione e nel valorizzare le risorse del territorio.