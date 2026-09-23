Opportunità di lavoro per disabili a Cosenza: selezione per commesso

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Il Collocamento Mirato di Cosenza ha indetto un avviso di preselezione per l'assunzione di persone con disabilità ai sensi della Legge 68/1999. La ricerca riguarda 1 posto con profilo professionale di Commesso delle vendite al minuto, da impiegare presso la società Filam Commercio S.r.l. nella sede operativa di Cosenza. L'iniziativa rientra nelle politiche di inserimento lavorativo mirato, che favoriscono l'occupazione delle categorie protette attraverso percorsi dedicati.

Dettagli della posizione

La figura cercata si occuperà di attività di vendita al dettaglio, assistenza alla clientela, gestione della cassa e riordino della merce. La sede di lavoro è a Cosenza, in provincia di Cosenza (CS). L'azienda Filam Commercio S.r.l. opera nel settore del commercio e ricerca personale motivato e affidabile per inserimento nel proprio organico.

Requisiti e modalità di candidatura

Possono partecipare alla selezione le persone con disabilità iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 68/1999. I candidati devono possedere i requisiti previsti dall'avviso di preselezione. Per presentare la propria candidatura, è necessario seguire le indicazioni fornite dal Centro per l'Impiego di Cosenza e rispettare i termini indicati nell'avviso ufficiale.

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Come ottenere ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sull'avviso di preselezione, è possibile contattare il Collocamento Mirato di Cosenza o consultare il sito web della Provincia di Cosenza e del Centro per l'Impiego. L'opportunità rappresenta un concreto esempio di inclusione lavorativa e di applicazione della normativa a tutela delle persone con disabilità.