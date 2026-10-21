Champions League, Roma e Napoli brillano nella terza giornata

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La terza giornata della fase campionato di Champions League ha regalato soddisfazioni italiane. La Roma ha superato con un netto 4-0 il Bratislava, mentre il Napoli ha avuto la meglio sul Bodo per 3-2 al termine di una partita combattuta.

Roma-Bratislava 4-0: giallorossi senza problemi

Allo Stadio Olimpico la formazione di Roma ha dominato dall'inizio alla fine, costruendo il successo con una prestazione solida in tutte le fasi. Il 4-0 finale testimonia la superiorità dei capitolini, che hanno saputo sfruttare le occasioni create e mantenere la porta inviolata. Un risultato che dà morale in vista dei prossimi impegni europei.

Napoli-Bodo 3-2: azzurri vittoriosi in rimonta

Al Diego Armando Maradona il Napoli ha dovuto sudare più del previsto contro il Bodo. Dopo essere andato sotto, gli azzurri hanno reagito con carattere, ribaltando il punteggio e chiudendo sul 3-2. Una vittoria importante per il cammino nella fase campionato di Champions League, che conferma la competitività delle squadre italiane.

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Entrambe le compagini hanno così aggiunto punti preziosi alla classifica del torneo, alimentando le speranze di qualificazione. La terza giornata si chiude quindi con un bilancio positivo per il calcio italiano.