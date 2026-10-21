Berrettini eliminato al primo turno a Lione da Jacquet

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Matteo Berrettini non supera il primo ostacolo nel torneo ATP 250 di Lione. Il tennista romano è stato sconfitto dal francese Kyrian Jacquet con il punteggio di 7-6, 7-5 in una partita combattuta ma decisa dai dettagli.

Un match equilibrato ma fatale

Il match si è rivelato più difficile del previsto per il tennista azzurro, che ha lottato punto su punto ma non è riuscito a imporsi contro un avversario determinato. Il primo set è stato deciso al tie-break, dove Jacquet ha mostrato maggiore freddezza nei momenti chiave. Nel secondo set, Berrettini ha provato a reagire, ma il francese ha mantenuto il controllo e ha chiuso la partita sul 7-5.

Un passo indietro per Berrettini

Questa eliminazione rappresenta un ulteriore ostacolo nel percorso di Matteo Berrettini, che continua a cercare la migliore condizione dopo un periodo segnato da infortuni. Il torneo di Lione era un'occasione importante per ritrovare ritmo e fiducia in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra rossa. La sconfitta contro un avversario alla portata, seppur in un momento di forma non brillante, lascia qualche interrogativo sul suo stato attuale.

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Jacquet sorride

Per Kyrian Jacquet si tratta invece di una vittoria di prestigio, che gli permette di accedere al secondo turno del torneo francese. Il giovane transalpino ha dimostrato di poter competere contro un avversario del calibro di Berrettini, sfruttando le occasioni e mantenendo la calma nei momenti decisivi. Ora lo attende un nuovo impegno, con la consapevolezza di aver superato un ostacolo importante.

Il cammino di Berrettini ripartirà da qui, con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore e tornare a essere protagonista nei tornei che contano.