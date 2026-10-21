Laives, blitz antidroga: due denunciati e un segnalato

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Un controllo dei carabinieri della Stazione di Laives, in provincia di Bolzano, ha portato alla denuncia di due uomini e alla segnalazione di un terzo per detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione, avvenuta in un appartamento di via Kennedy, ha rivelato un'attività di spaccio e consumo di droga.

L'intervento delle forze dell'ordine

I militari hanno sorpreso tre persone – un 54enne, un 51enne e un 37enne – mentre consumavano droga e alcol nell'abitazione del 54enne. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 16 grammi di hashish, una modica quantità di cocaina, uno spinello già combusto e due bilancini di precisione, elementi che suggeriscono un'attività di spaccio.

Le accuse e le segnalazioni

Il 51enne è stato trovato in possesso di quasi 20 grammi di hashish, mentre il 37enne aveva circa 2 grammi della stessa sostanza. I due uomini sono stati denunciati a piede libero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il 37enne è stato segnalato come assuntore. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli intensificati sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio.

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