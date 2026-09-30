75° Anniversario WFD e Giornata Mondiale del Sordo 2026

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“75° Anniversario della Federazione Mondiale dei Sordi (WFD) e Giornata Mondiale del Sordo (GMS)”

Anche l’Ente Nazionale Sordi della Calabria ha partecipato alle celebrazioni del 75° anniversario della Federazione Internazionale delle Persone Sorde (World Federation of the Deaf - WFD) che si sono svolte a Roma dal 23 al 26 settembre, un evento storico che ha portato nella Capitale delegazioni provenienti da ogni parte del mondo per commemorare la nascita della Federazione che oggi rappresenta la comunità sorda di 138 Paesi, avvenuta proprio a Roma il 23 settembre 1951.

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L'evento, organizzato dall’Ente Nazionale Sordi (ENS), ha assunto come tema principale “Affermiamo i diritti umani dei Sordi”, offrendo un'importante occasione di confronto internazionale sui traguardi raggiunti e sulle sfide ancora da affrontare per garantire piena inclusione, accessibilità e pari opportunità alle persone sorde.

In particolare, il 23 settembre si è tenuta l’apertura istituzionale presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, con la partecipazione delle autorità istituzionali e delle delegazioni nazionali e internazionali che hanno celebrato anche la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni.

Il 23 settembre, infatti, viene celebrata la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare ogni anno la necessità di promuove il riconoscimento legale delle oltre 200 lingue dei segni nel mondo e di equipararle alle lingue nazionali parlate e scritte, al fine di garantire il pieno sviluppo e la piena realizzazione dei diritti umani delle persone sorde.

Per l’occasione, la Federazione Internazionale delle Persone Sorde (WFD) ha ideato l’iniziativa “Blue light for sign languages”, diffusa in tutta Italia anche dall’Ente Nazionale Sordi (ENS), scegliendo il colore blu fin dalla sua fondazione come simbolo della lotta delle comunità sorde nel corso dei secoli per l’uguaglianza nella società e per il riconoscimento dei diritti umani e delle lingue dei segni nazionali.

In Calabria, si sono illuminati di blu la Cittadella Regionale della Calabria sede della Regione Calabria a Catanzaro, Palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale della Calabria a Reggio Calabria, la Madonnina in Piazza Ardito e il Bastione di Malta di Lamezia Terme, il Palazzo della Provincia di Catanzaro e il Comune di Reggio Calabria.

Il 24 e 25 settembre, presso il Seraphicum di Roma, si è svolta la conferenza internazionale per discutere di temi quali riconoscimento delle lingue dei segni, salute mentale, educazione dei bambini Sordi, futuro dell’intelligenza artificiale: due giornate di alto livello accademico e scientifico, con la partecipazione di ricercatori, attivisti e leader Sordi da tutto il mondo, e con relatori provenienti, tra gli altri, da Belgio, Canada, Croazia, Italia, Nigeria, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Trinidad e Tobago, per fare il punto su 75 anni di storia e indicare le priorità dei prossimi 25 fino al centenario della WFD.

Il 24 settembre, dopo la cerimonia di apertura e la relazione principale di Liisa Kauppinen, Presidente Onoraria WFD, nella mattinata l’attenzione si è concentrata sul riconoscimento delle lingue dei segni: la situazione globale, l’evoluzione del diritto in Europa e il tema dell’alleanza con le persone udenti, con focus su attuazione del diritto e superamento dei divari.

Nel pomeriggio, la salute mentale: il divario globale nell’accesso ai servizi, la co-progettazione dei sistemi con le Comunità Sorde e la valutazione forense delle persone Sorde nel contesto giudiziario.

In seguito, la sezione dedicata ai 75 anni della WFD: la storia della Federazione dalla prospettiva italiana, l’influenza di Dragoljub Vukotić alla guida della WFD dal 1955 al 1983, il film WFD “Diritti Umani Attraverso le Lingue dei Segni: 75 Anni di Advocacy dei Sordi”.

Il 25 settembre, invece, è stata la giornata dedicata all’educazione, alla leadership Sorda e all’intelligenza artificiale con report su progressi e lacune persistenti nell’uso della Lingua dei Segni a scuola, esperienze acquisite in alcuni paesi sull’acquisizione precoce della lingua dei segni, diritti dei bambini Sordi, educazione degli studenti Sordi, partecipazione delle persone Sorde alla vita sociale.

Il pomeriggio ha guardato al futuro con intelligenza artificiale e lingua dei segni: rischi, opportunità e monitoraggio della WFD, la Deaf Tech in movimento.

Spazio anche alla presentazione del XX Congresso Mondiale WFD che si terrà ad Abu Dhabi il 19 - 23 settembre 2027.

Per concludere, le considerazioni finali del Presidente WFD Joseph J. Murray e la cerimonia di chiusura con la Vicepresidente Nazionale Rosella Ottolini.

Nelle due giornate, si è tenuta anche l’Esposizione d’Arte Sorda realizzata con l’associazione Leonardo da Vinci Arte ONLUS: opere di pittura, scultura, grafica e fotografia sui diritti umani, esposte davanti a una platea internazionale, e la mostra sulla storia della WFD, una serie di pannelli con fotografie e ricostruzioni storiche sulle tappe della Federazione dalla fondazione a Roma fino a oggi.

Il 26 settembre, infine, è stata celebrata la Giornata Mondiale dei Sordi con la parata Deaf Pride - Orgogliosi di essere Sordi per le vie del centro di Roma e il successivo Festival Deaf Pride, dedicato all’arte, alla cultura e all'identità della comunità sorda.

Il corteo ha attraversato alcune delle vie più significative del centro di Roma.

Magliette celebrative, slogan e simboli ufficiali della GMS hanno colorato le strade creando un colpo d’occhio suggestivo e di forte impatto, contribuendo a rendere ancora più visibile e condiviso il messaggio della giornata.

La manifestazione si è confermata un momento fondamentale di incontro, dialogo e rivendicazione: un segnale potente di unità e di speranza per una società in cui la sordità non sia più percepita come limite, ma come parte della ricchezza collettiva.

La partecipazione dell’ENS Calabria a questa straordinaria ricorrenza, che celebra 75 anni di storia, conquiste e impegno per il riconoscimento dei diritti delle persone sorde, ha rappresentato un momento di grande orgoglio e una significativa opportunità per rafforzare il ruolo della regione nel movimento associativo nazionale e internazionale delle persone sorde.

Roma 2026 non è stata solo una celebrazione della storia della WFD, ma un'occasione per guardare al futuro, promuovendo una società sempre più inclusiva, accessibile e rispettosa della diversità linguistica e culturale della comunità sorda.