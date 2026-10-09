Concorso del Comune di Grotteria per 4 addetti alla manutenzione del verde

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Il Comune di Grotteria, in provincia di Reggio Calabria, ha avviato una procedura di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di 4 unità di personale con profilo di addetto alla manutenzione del verde. La selezione è riservata ai tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga, in base all'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

La procedura rientra nell'ambito del Decreto Legge 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2023, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 132, della Legge 207/2024, che prevede disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Il Centro per l'Impiego di Locri, appartenente al Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro e Collocamento Mirato, ha pubblicato l'approvazione della graduatoria provvisoria per l'avviamento a selezione ex artt. 16 Legge 56/87 e 35 comma 1 lett. b) D.Lgs. 165/2001.

Dettagli della selezione

Le posizioni offerte sono a tempo parziale con un impegno di 18 ore settimanali e contratto a tempo indeterminato. Il profilo professionale richiesto è quello di personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, codice ISTAT 8.3.1.2.0, con applicazione del CCNL Funzioni Locali. La selezione è rivolta esclusivamente ai tirocinanti di inclusione sociale, come previsto dalla normativa regionale e nazionale.

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Graduatoria provvisoria

Il CPI di Locri ha reso nota l'approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla procedura. Gli interessati possono consultare il documento ufficiale per verificare la propria posizione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata dopo i termini di legge per eventuali osservazioni.

Come presentare reclamo

Eventuali osservazioni o reclami sulla graduatoria provvisoria possono essere presentati secondo le modalità indicate nell'avviso originale. Si consiglia di contattare direttamente il Centro per l'Impiego di Locri o il Comune di Grotteria per ulteriori chiarimenti.