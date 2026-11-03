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Cremona espulsioni per quattro stranieri pericolosi

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Quattro espulsioni a Cremona

Il 1° novembre, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona ha dato esecuzione a quattro provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri considerati pericolosi per l'ordine pubblico. Le operazioni hanno previsto accompagnamenti alla frontiera e presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milano e Gorizia.

I dettagli dei provvedimenti

Un cittadino marocchino di 28 anni, appena scarcerato dalla Casa Circondariale di Cremona e con precedenti per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Milano Malpensa e rimpatriato con un volo di linea per Casablanca.

Un altro marocchino, di 26 anni, anch'egli da poco uscito dal carcere e con precedenti per violenza sessuale, stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trasferito al CPR di Milano.

Un peruviano di 45 anni, scarcerato dopo un periodo di detenzione e con precedenti per violenza sessuale (commessa a Milano in un parco pubblico durante una festa tra connazionali), rapina e furto, è stato accompagnato al CPR di Milano.

Infine, un nigeriano di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale e ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, è stato condotto al CPR di Gorizia.

Le autorità competenti

Le espulsioni sono state disposte dalla Questura di Cremona nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare. I provvedimenti sono stati eseguiti con la collaborazione delle forze di polizia e delle autorità aeroportuali per il rimpatrio via Malpensa.


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espulsioni cremona stranieri pericolosi questura rimpatrio milano gorizia sicurezza pubblica immigrazione irregolare

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