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Il pediatra calabrese ed ex sindaco racconta un percorso umano e professionale segnato dalla politica, dalla solidarietà e dall’aiuto ai bambini.

Una storia calabrese nel format dedicato a vite straordinarie.

C’è anche Davide Zicchinella tra i protagonisti scelti per il vodcast condotto da Barbara D’Urso, dedicato alle vicende di dieci persone provenienti da diverse parti d’Italia. Il format propone racconti intensi, capaci di mostrare esperienze personali, scelte coraggiose e percorsi professionali fuori dall’ordinario.

La settima puntata è incentrata proprio sulla vita del pediatra calabrese, conosciuto anche per il suo impegno nelle istituzioni e per le numerose esperienze umanitarie vissute nel continente africano.

Dalla pediatria alle missioni umanitarie in Africa.

Nel corso dell’intervista, Zicchinella ripercorre la sua attività di pediatra missionario in Africa, dove ha messo le proprie competenze mediche al servizio dei bambini e delle comunità più fragili.

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Un’esperienza che va oltre la dimensione strettamente professionale e racconta una medicina fondata sull’ascolto, sulla vicinanza e sulla capacità di intervenire in territori nei quali l’accesso alle cure può essere particolarmente difficile.

Dal confronto con Barbara D’Urso emerge così il profilo di un medico che ha scelto di affiancare alla professione un forte impegno solidale, trasformando la pediatria in uno strumento concreto di assistenza e speranza.

L’esperienza da sindaco di Sellia e Simeri Crichi.

Un altro passaggio centrale riguarda l’attività politica e amministrativa di Davide Zicchinella, già sindaco dei Comuni di Sellia e Simeri Crichi.

Durante la puntata vengono ricordati alcuni aspetti della sua esperienza alla guida delle amministrazioni locali, caratterizzata da iniziative originali e da un approccio orientato alla concretezza. Il racconto mette in luce il rapporto diretto con i cittadini e l’attenzione verso le esigenze delle comunità amministrate.

L’impegno politico prosegue oggi nel ruolo di segretario provinciale di Sinistra Italiana in Alleanza Verdi e Sinistra, confermando una partecipazione attiva alla vita pubblica del territorio catanzarese.

Un’intervista tra vita pubblica e vicende personali.

La conversazione non si limita alla carriera professionale e politica. Nel corso della puntata trovano spazio anche alcune vicende personali e familiari, affrontate con sincerità e partecipazione emotiva.

È proprio l’intreccio tra dimensione pubblica e privata a rendere il racconto particolarmente coinvolgente. Dietro il medico, il missionario e l’amministratore emerge soprattutto l’uomo, con le sue passioni, le difficoltà attraversate e le motivazioni che hanno orientato le sue scelte.

Due passioni unite dal servizio agli altri.

La storia di Davide Zicchinella nel vodcast di Barbara D’Urso mette in evidenza due grandi passioni: la pediatria e la politica. Ambiti differenti, ma uniti dalla volontà di offrire risposte concrete alle persone e ai territori.

La sua presenza tra le dieci storie selezionate rappresenta anche un riconoscimento per un percorso nato e cresciuto in Calabria, capace di trovare una dimensione nazionale attraverso un racconto intenso, umano e ricco di significato.

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