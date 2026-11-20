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A Boussé, Simon Iboudo ha costruito un’impresa edile partendo da una carriola e pochi attrezzi. Oggi lavora con una squadra di amici ed ex colleghi, ai quali ha voluto offrire condizioni più giuste di quelle conosciute da ragazzo.

Durante l’ultimo giorno della sua missione in Burkina Faso, Davide Zicchinella racconta l’incontro con Simon Iboudo, trentenne di Boussé che ha trasformato anni di lavoro nei cantieri in un’attività propria.

Dai primi lavori alla scelta di mettersi in proprio

Simon ha iniziato a lavorare nell’edilizia quando era ancora bambino, spinto dalla necessità. Per oltre dieci anni ha imparato il mestiere affrontando, secondo il racconto di Zicchinella, paghe basse e condizioni difficili. Prima di compiere vent’anni ha deciso di aprire una piccola impresa, usando una carriola e gli attrezzi acquistati con i suoi risparmi.

Quel passaggio ha richiesto più della capacità di eseguire un lavoro: Simon ha dovuto trovare commesse, organizzare i cantieri e assumersi la responsabilità delle persone che lavoravano con lui.

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Una squadra nata dall’esperienza condivisa

Oggi Simon ha trent’anni, una famiglia e, racconta Zicchinella, diverse commesse. Nella sua ditta lavorano anche amici ed ex colleghi con cui aveva condiviso gli anni più duri. Ha cercato di offrire loro una retribuzione equa, facendo dell’esperienza vissuta insieme il punto di partenza della squadra.

Le fotografie del cantiere mostrano Simon e i suoi collaboratori al lavoro tra sabbia, carriole e materiali da costruzione. È in questa scena quotidiana che Davide Zicchinella colloca la storia: un giovane che ha imparato un mestiere, ha trovato il coraggio di avviare un’impresa e ha coinvolto nel proprio percorso persone che conoscevano le sue stesse difficoltà.

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