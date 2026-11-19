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Per la prima volta nella sua storia, Reggio Calabria ha ospitato la fase finale della XXIªEdizione del Campionato Nazionale di Scopone Scientifico, manifestazione promossa dalla Presidenza Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ETS-APS e organizzata sul territorio con il supporto dell'UICI Calabria e della Sezione Territoriale "Giuseppe Fucà" di Reggio Calabria. La quattro giorni ha richiamato 70 partecipanti, tra concorrenti, accompagnatori e dirigenti associativi,provenienti da ben 16 regioni italiane, confermando la disciplina non soltanto come un banco di prova tecnico di alto livello, ma anche come un autentico strumento di socializzazione, autonomia e inclusione.

Le sfide sui tavoli verdi, ospitate in una struttura ricettiva del centro cittadino e coordinate dal giudice unico e consigliere nazionale Hubert Perfler, hanno messo in luce l'intesa tattica e la concentrazione delle rappresentative regionali. A imporsi al termine di un percorso netto è stata la formazione di Campania 2, che ha chiuso la graduatoria imbattuta a quota 42 punti, precedendo i campioni uscenti del 2025 di Campania 1 con 36 punti e la Lombardia con 34 punti. Ottima la prestazione dei padroni di casa della Calabria, che hanno conquistato un prestigioso quarto posto con 31 punti, seguiti dal Piemonte, designato per ospitare l'edizione 2027, a 30 punti, Abruzzo a 25, Puglia a 21, Lazio a 20, Sicilia a 19,Basilicata a 16, Marche a 12, Molise a 10, Emilia-Romagna e Umbria appaiate a 6 punti e Friuli-Venezia Giulia a 5.

Il plauso del presidente regionale Pietro Testa e il lavoro di squadra

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La perfetta riuscita organizzativa dell'appuntamento nazionale è stata il frutto della sinergia tra la struttura regionale e la sezione territoriale reggina, un impegno sottolineato con soddisfazione dai vertici associativi durante la cerimonia conclusiva.

"Ho partecipato alla fase finale del torneo di scopone scientifico a Reggio Calabria. Alla premiazione, la Calabria si è classificata al quarto posto, mentre la coppia vincitrice è stata quella della Campania 2. Durante la cerimonia, il responsabile Ubert, che è anche consigliere nazionale, ha elogiato la Calabria per la perfetta collaborazione che abbiamo offerto. Desidero ringraziare il presidente della sezione di Reggio Calabria Francesca Marino per il suo supporto, il consigliere regionale Paviglianiti per aver lavorato anch'egli alla perfetta riuscita dell'evento, i ragazzi del servizio civile, della sezione e del consiglio regionale, e tutto il nostro personale. Un ringraziamento speciale va all'Assessore comunale Filomena Iatì, su la cui richiesta l'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha realizzato l’opera tattile dotata di NFC, il Kouros di Rheghion, con la partecipazione anche del CCT. Voglio, infine, ringraziare anche l'avvocato Denisi per la sua partecipazione e per il contributo a questa bellissima iniziativa", dichiara il presidente dell'UICI Calabria, Pietro Testa.

Cultura, turismo accessibile e la donazione del Kouros di Rhegion in 3D

Accanto all'attività agonistica, il programma della manifestazione ha offerto alle delegazioni l'opportunità di scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città sullo Stretto. I partecipanti hanno infatti visitato il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, entrando in contatto con i capolavori dell'arte greca e ammirando attraverso descrizioni dettagliate i Bronzi di Riace, per poi proseguire tra il Museo del Bergamotto e il lungomare Falcomatà, celebre come "il chilometro più bello d'Italia" secondo la definizione di Gabriele D'Annunzio.

Un momento di particolare rilievo istituzionale si è svolto presso l’È Hotel, alla presenza dell'Amministrazione Comunale rappresentata dall'assessore all'Istruzione con delega ai Rapporti con l'Università e all'Innovazione Tecnologica, Filomena Iatì. Dopo aver portato i saluti del sindaco Francesco Cannizzaro, l'assessore ha consegnato ufficialmente all'UICI una riproduzione tattile in scala 1:2 del Kouros di Rhegion realizzata in stampa 3D dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria e dotata di tecnologia NFC con descrizione audio affidata alla voce di una bambina, segnando un esempio concreto di innovazione applicata all'accessibilità museale.

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