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A Gianvito Casadonte il premio delle Eccellenze del territorio da parte del Lions Club Soverato e Versante Jonico delle Serre

Negli scorsi giorni i club Lions appartenenti alla X Circoscrizione del Distretto Lions 108 Ya, hanno organizzato una riuscita manifestazione dedicata alle «Eccellenze nelle professioni e nelle arti del territorio», nell’ambito delle attività di servizio relative ad “Inclusione e valorizzazione delle eccellenze”. Per questo evento si sono riunite a Lamezia Terme le maggiori autorità lionistiche insieme ad istituzioni, esponenti del mondo delle professioni e cittadini, con la volontà di promuovere e valorizzare quelle personalità che in vari settori hanno dato e danno lustro ai nostri territori col loro impegno professionale, contribuendo alla crescita della società civile.

Nel corso dell’evento, curato dal Lions Club Lamezia Host, ogni club ha presentato il proprio personaggio che è stato premiato dal presidente dello stesso club che ha rivolto domande per far conoscere alla platea parte delle attività svolte pronte a dare lustro alla nostra terra.

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Il Lions Club Soverato e Versante Jonico delle Serre, presente all’evento col presidente, dott.ssa Raffaella Ermocida e parte del Consiglio direttivo, ha premiato il noto organizzatore di eventi Gianvito Casadonte, personaggio illustre che grazie alla puntuale organizzazione del Magna Graecia Film Festival da oltre 20 anni crea cultura avvicinando la nostra terra al grande cinema che valorizza le opere prime e seconde di giovani registi e riesce a portare nella nostra terra, solitamente tra fine luglio e primi di agosto, i migliori attori nazionali ed internazionali.

Nella breve intervista rivoltagli dalla presidente Raffaella Ermocida, il direttore artistico Gianvito Casadonte ha evidenziato il forte legame con la sua terra che, di fatto, non ha mai abbandonato, pur tra tante esperienze vissute fuori che lo hanno portato a creare un format ben riconoscibile (MGFF), dopo aver condotto anche programmi in Rai e diretto vari festival cinematografici in diverse parti d’Italia. L’affetto verso la propria famiglia, la voglia di realizzare il proprio sogno da bambino che andava a cinema fantasticando un giorno di esserne protagonista lo ha spinto, piano piano, con la tenacia propria dei migliori calabresi a vivere esperienze professionali esaltanti, rimanendo sempre ben ancorato a Montepaone, Soverato e al comprensorio tutto che Gianvito Casadonte riesce a far diventare grande in ogni manifestazione che organizza, in maniera professionale, esaltando le bellezze del territorio.

Il riconoscimento che il Lions Club Soverato e Versante Jonico delle Serre ha conferito a Gianvito Casadonte, ha avuto il significato anche di un investimento nel futuro della nostra terra sostenendo una delle forme più nobili di cultura, così come i Lions promuovono in tutto il mondo. Le conclusioni della manifestazione sono state affidate a Felice Raso Costabile, II Vicegovernatore, alla presenza del presidente della X Circoscrizione Giacomo Mannino, insieme ai rappresentanti delle Zone 21, 22 e 23 e ai presidenti dei Lions Club del territorio, in un dialogo tra personalità premiate nel segno di competenza e passione.

Le personalità cui sono stati conferiti i premi sono stati: Dott.ssa Ilaria Domenicano, Dott. Giuseppe Spadaro, Don Roberto Corapi, Arturo Consoli, Fabio Megna, Gianvito Casadonte, Massimo Ivan Falsetto, Antonio Dodaro, Filippo Garruba, Prof. Pierfrancesco Tassone, Arcuri Cravatte, Girolamo Parretta, Prof.ssa Angela Sciacqua e Raffaele Mazza, tutti esempi positivi nei rispettivi campi di operatività.

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