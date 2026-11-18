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Davide Zicchinella, l’ex sindaco in Burkina Faso: palloni e sorrisi per i bambini

Durante la Missione 2026, il medico ed ex sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella incontra bambini e ragazzi nei villaggi del Burkina Faso. Tra gli oggetti portati con sé ci sono anche tanti palloni, capaci di trasformare una giornata qualunque in un momento di gioco e condivisione.

Un pallone accende la felicità

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Nel pulmino della missione c’è sempre spazio per i palloni da calcio. Quando vengono consegnati, l’entusiasmo è immediato: alcuni bambini li stringono tra le mani, altri iniziano a giocare e intorno si forma presto un gruppo.

Sono scene che si ripetono durante il viaggio in Burkina Faso e che restano impresse nella memoria di chi partecipa. Un gesto semplice diventa un’occasione per stare insieme e condividere la gioia del gioco.

Bambini e ragazzi corrono insieme

A raggiungere i palloni sono bambini e ragazzi con giornate diverse: c’è chi sta giocando, chi accompagna la mamma e chi è già impegnato nelle attività quotidiane. Per qualche minuto, però, tutti trovano uno spazio comune: si formano squadre, si rincorre la palla e le voci riempiono la strada.

Il pallone diventa così un’occasione di incontro, capace di avvicinare persone e generazioni attraverso il linguaggio universale del gioco.

Il racconto della missione

La consegna dei palloni è uno dei momenti raccontati con più emozione da Davide Zicchinella, medico e già sindaco di Simeri Crichi, impegnato nella missione in Burkina Faso. Accanto alle attività di assistenza, questi incontri mostrano il valore dei piccoli gesti e della presenza sul territorio.

A ispirare il racconto è anche la poesia “Un pallone per la vita”, firmata da Giovanni Aiello, che restituisce l’immagine dei bambini in corsa e della felicità condivisa attorno a una palla.

Poesia di Giovanni Aiello

#StorieDalBurkinaFaso

#Missione2026

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