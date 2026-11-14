Davide Zicchinella in Burkina Faso incontra Mamì e racconta il valore della solidarietà

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’ex sindaco condivide l’incontro con una donna di 105 anni a Ouagadougou e richiama l’attenzione sulla dignità degli anziani e sull’importanza dell’ascolto.

Ci sono incontri che danno un significato speciale a un viaggio. Per Davide Zicchinella, impegnato nella missione in Burkina Faso, uno di questi è stato quello con Mamì Sanà, un’anziana che, secondo quanto raccontato, ha raggiunto i 105 anni. Una conoscenza nata per caso, sulla soglia di una casa della capitale Ouagadougou, diventata una storia di vicinanza e attenzione alla persona.

Nel racconto dell’ex sindaco, al centro c’è una donna con una lunga vita alle spalle. Fermarsi, sedersi accanto a lei e dedicarle tempo restituisce il senso più umano della solidarietà. Un altruismo che si esprime anche attraverso la disponibilità ad ascoltare e a riconoscere il valore di chi si incontra.

L’incontro con Mamì sulla soglia di casa.

Il gruppo stava passando davanti all’abitazione quando Mamì si è affacciata alla porta. La sua presenza ha incuriosito i partecipanti alla missione, che si sono fermati per conoscerla.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Da quel momento è nato un incontro semplice, fatto di sorrisi e vicinanza. Le fotografie mostrano Zicchinella accanto a Mamì, seduto alla sua altezza, in un clima di familiarità che coinvolge anche gli altri componenti del gruppo.

L’età riferita, 105 anni, rende la sua storia particolarmente significativa in un Paese dalla popolazione molto giovane. Senza attribuirle primati anagrafici non documentati, Mamì rappresenta una preziosa testimonianza di longevità e memoria familiare.

Da Ouahigouya a Ouagadougou una vita nel Burkina Faso.

Mamì Sanà ha trascorso gran parte della propria esistenza a Ouahigouya, città del nord del Burkina Faso, nell’area del Sahel e legata alla storia del regno mossi dello Yatenga.

Da alcuni anni vive invece a Ouagadougou, ospitata da una delle sue tre figlie ancora in vita. È qui che il suo cammino ha incrociato quello della missione.

La sua vicenda apre una finestra sulla dimensione familiare della vecchiaia: una madre anziana accolta nella casa della figlia, con il suo patrimonio di esperienze e ricordi. Una storia personale che aiuta a guardare il Burkina Faso attraverso le persone e i legami che ne accompagnano la quotidianità.

L’altruismo di Davide Zicchinella nel tempo dedicato agli altri.

Il tratto più significativo del racconto di Davide Zicchinella è l’attenzione riservata a un incontro inatteso. La scelta di fermarsi e condividere la storia di Mamì dà visibilità a una persona che, altrimenti, sarebbe rimasta fuori dal racconto della missione.

È in questa disponibilità che emerge il suo spirito altruistico: dedicare tempo, accogliere una storia e trasmetterla con partecipazione. La vicinanza umana diventa così una parte riconoscibile dell’esperienza in Burkina Faso.

L’incontro ricorda anche quanto conti il modo in cui ci si avvicina agli altri. Un sorriso, un gesto affettuoso e l’ascolto possono creare una relazione, pur nella distanza tra lingue, abitudini e percorsi di vita.

Mamì e il valore della memoria tra generazioni.

In una società prevalentemente giovane, la presenza di una persona così anziana invita a riflettere sul rapporto tra generazioni e sul valore della memoria. Le vite degli anziani custodiscono esperienze familiari e cambiamenti che meritano spazio e attenzione.

La storia condivisa da Zicchinella porta proprio questo sguardo: Mamì è una donna da conoscere, con un nome, una famiglia e un lungo percorso personale.

Tra i racconti della missione in Burkina Faso 2026, il suo incontro lascia un messaggio concreto. La solidarietà prende forma anche nel tempo che scegliamo di dedicare a qualcuno, riconoscendone la dignità e facendo spazio alla sua storia.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra