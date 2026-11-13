Catanzaro, affido familiare: i Lions mettono a confronto magistratura, servizi sociali e famiglie

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Dall’Infanzia violata all’affido familiare. I Lions stimolano il dialogo tra magistratura, servizi sociali e coppie affidatarie

Un pomeriggio di emozioni, umanità e interesse giuridico, quello proposto dai Lions della Zona 22 che raggruppa i club Lions di Catanzaro (Host, Mediterraneo, Rupe Ventosa e Temesa), Soverato e Squillace, sotto la guida nel corrente anno sociale 2026/2027 dell’avv. Danilo Iannello. Sul tema “Dall’infanzia violata all’affido familiare”, magistratura, servizi sociali e coppie affidatarie si sono confrontate, nell’ambito del tema distrettuale “Infanzia violata (responsabile il dott. Domenico Infante), per mettere punti fermi e chiarire alcuni aspetti, non soltanto giuridici, sull’affido familiare, istituto giuridico che serve a dare aiuto e sostegno a minori in difficoltà nelle proprie famiglie grazie all’aiuto che viene loro da altri nuclei, familiari o anche single.

Dopo i saluti dei presidenti e rappresentanti dei Lions club della zona 22, Angela Lagamma (Host), Raffaella Ermocida (Soverato e Versante Jonico delle Serre), Francesco Paonessa (Squillace - Cassiodoro), Bruno Doria (Catanzaro - Mediterraneo), Roberta Capri (Catanzaro – Rupe Ventosa) e Roberto Iuliano (Catanzaro - Temesa), ha preso la parola il presidente di zona 22 Lions, avv. Danilo Iannello introducendo il tema in discussione anche in relazione ai doveri professionali di ogni operatore che entra in gioco nell’affido familiare.

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Presso il Centro Diurno Polifunzionale della Giustizia Minorile, diretto dal dott. Massimo Martelli, si sono confrontati sull’affido familiare il dott. Giuseppe Spadaro (presidente del Tribunale ordinario di Catanzaro e già presidente dei Tribunali per i minorenni di Bologna e Trento), che ha trattato con competenza e sentimento proprio di chi ha amministrato giustizia minorile gli aspetti giuridici relativi all’affido familiare, mentre per quanto riguarda i profili operativi ed amministrativi, tanto il dott. Antonino Ferraiolo (dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro) che le dott.sse Mariangela Romeo (assistente sociale - Responsabile Area Minori e Famiglia) e Raffaella Marchio, (psicologa - Coordinatrice Equipe Adozioni e affidi familiari), entrambe appartenenti alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro, hanno sottolineato il percorso ed il sostegno fornito alle famiglie che si propongono a diventare affidatarie di minori in difficoltà. La creazione e gestione di un albo dedicato alle famiglie affidatarie è stato al centro del pomeriggio, nella speranza che possa essere ampliata la platea delle coppie che aiutano minori, senza avere come obiettivo l’adozione, istituto giuridico che ha presupposti diversi rispetto alla temporaneità dell’affido familiare.

Per dare ulteriore concretezza ai temi, moderati da Carlo Talarico in un evento che si è anche giovato del patrocinio del Comune di Catanzaro, sono stati presenti in videocollegamento anche Marco Dato (Mediatore - Presidente Cooperativa Sociale di comunità "Chiave di volta") e Maria Rossana Villari (Mediatore familiare – Coordinatore genitoriale – Tutor affido) che, insieme ad una coppia che ha portato la propria esperienza di affido tra problematiche, speranze e voglia di aiutare, hanno fatto capire come l’impegno degli affidatari sia pregno di significati e valore sociale.

Le conclusioni dell’intenso pomeriggio sono state enunciate dal II vicegovernatore del Distretto Lions 108 Ya, dott. Felice Raso Costabile, pronto a tirare le fila dei diversi interventi con attenzione e dando stimoli per un cambio di passo, rispetto all’accoglienza come fenomeno culturale da diffondere sempre più.

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