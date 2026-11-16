Le Atp Finals di Torino regalano sorrisi ai bambini malati

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Un'esperienza indimenticabile per 26 bambini e bambine dell'Unità Genitori Italiani contro il tumore dei bambini (Ugi), che anche quest'anno hanno avuto l'opportunità di affiancare gli otto campioni delle Atp Finals durante il percorso che li porta dal tunnel alla panchina. L'iniziativa è nata grazie a Nitto, che ha scelto Ugi come charity partner, invitando i pazienti oncologici in e off therapy dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ad assistere alle partite di tennis.

Un momento di spensieratezza e speranza

Per i bambini e le loro famiglie, questo evento rappresenta un'occasione speciale per vivere momenti di leggerezza dopo la lunga e difficile malattia. I genitori hanno espresso la loro gratitudine attraverso messaggi toccanti: "Un momento di spensieratezza e speranza dopo la lunga e difficilissima malattia", "grazie di cuore a tutti coloro che hanno provveduto a realizzare questo grande sogno". Il presidente di Ugi, Enrico Pira, ha sottolineato: "Il loro gesto di attenzione nei confronti dei bambini in difficoltà trova la massima espressione in quello che offrono loro, dando valore assoluto al messaggio positivo dello sport e aiutandoli anche a superare difficoltà che la malattia pone loro quotidianamente".

Il valore dello sport per i piccoli pazienti

La direttrice del dipartimento Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita, Franca Fagioli, ha commentato: "È un'esperienza unica che verrà ricordata per sempre dai bambini e dai ragazzi, desiderosi soltanto di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza che stanno vivendo". I dirigenti di Nitto hanno concluso: "Per noi i veri vincitori sono stati i bambini e le bambine di Ugi".

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