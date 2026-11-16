Cerca

Societa' Piemonte Torino

Le Atp Finals di Torino regalano sorrisi ai bambini malati

Redazione
Condividi:
Le Atp Finals di Torino regalano sorrisi ai bambini malati
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Un'esperienza indimenticabile per 26 bambini e bambine dell'Unità Genitori Italiani contro il tumore dei bambini (Ugi), che anche quest'anno hanno avuto l'opportunità di affiancare gli otto campioni delle Atp Finals durante il percorso che li porta dal tunnel alla panchina. L'iniziativa è nata grazie a Nitto, che ha scelto Ugi come charity partner, invitando i pazienti oncologici in e off therapy dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ad assistere alle partite di tennis.

Un momento di spensieratezza e speranza

Per i bambini e le loro famiglie, questo evento rappresenta un'occasione speciale per vivere momenti di leggerezza dopo la lunga e difficile malattia. I genitori hanno espresso la loro gratitudine attraverso messaggi toccanti: "Un momento di spensieratezza e speranza dopo la lunga e difficilissima malattia", "grazie di cuore a tutti coloro che hanno provveduto a realizzare questo grande sogno". Il presidente di Ugi, Enrico Pira, ha sottolineato: "Il loro gesto di attenzione nei confronti dei bambini in difficoltà trova la massima espressione in quello che offrono loro, dando valore assoluto al messaggio positivo dello sport e aiutandoli anche a superare difficoltà che la malattia pone loro quotidianamente".

Il valore dello sport per i piccoli pazienti

La direttrice del dipartimento Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita, Franca Fagioli, ha commentato: "È un'esperienza unica che verrà ricordata per sempre dai bambini e dai ragazzi, desiderosi soltanto di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza che stanno vivendo". I dirigenti di Nitto hanno concluso: "Per noi i veri vincitori sono stati i bambini e le bambine di Ugi".

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
finals bambini malati nitto torino tennis sport solidarietà

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Societa'

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 19. Oggi sono analizzate 10 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza