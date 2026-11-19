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Il racconto di Davide Zicchinella dà voce ai minori costretti a cercare qualcosa da raccogliere o vendere per sopravvivere

In Burkina Faso, per molti bambini andare a scuola non è una possibilità scontata. Le difficoltà economiche delle famiglie e l’accesso limitato all’istruzione e alla formazione possono spingere i più piccoli a trascorrere le giornate in strada, alla ricerca di un modo per contribuire alla propria sopravvivenza.

È da questa realtà che prende avvio il racconto di Davide Zicchinella, che descrive alcuni bambini incontrati durante la missione in Burkina Faso. Con sé portano un oggetto semplice e insolito: uno “zainetto di latta”, un contenitore ricavato da una grande scatola e legato con corde, usato per raccogliere quello che riescono a trovare.

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Un contenitore di latta come unico corredo

Quei recipienti, racconta Zicchinella, non sono cartelle scolastiche. Per i bambini incontrati diventano strumenti per raccogliere ciò che può essere utile e, insieme, il poco che possiedono per affrontare la giornata. Camminano per le strade polverose e cercano avanzi, piccoli oggetti o scarti riutilizzabili.

Dietro ogni recipiente ci sono storie diverse, spesso segnate da povertà estrema e mancanza di protezione. Alcuni minori, scrive Zicchinella, potrebbero essere orfani o non avere una famiglia in grado di occuparsi di loro. La sera, aggiunge, non è facile immaginare dove trovino riparo.

Il peso di un’infanzia difficile

Lo zainetto di latta diventa così il simbolo di un’infanzia trascorsa lontano dai banchi di scuola e dalle tutele di cui ogni bambino dovrebbe poter disporre. Nel suo racconto, Zicchinella non nasconde la fatica di guardare a questa realtà: da padre, pediatra e uomo, dice, immaginare le condizioni in cui vivono questi bambini gli provoca un’angoscia profonda.

Le immagini mostrano minori con i loro contenitori di latta e, in alcuni momenti, con un pallone tra le mani. Un dettaglio che ricorda come il gioco resti parte dell’infanzia anche nelle condizioni più difficili. Il racconto invita a guardare oltre la scena e a interrogarsi sulle opportunità di istruzione, cura e protezione disponibili per i bambini più vulnerabili.

#StoriedalBurkinaFaso

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