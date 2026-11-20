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Investire nella Città Vecchia di Taranto per contribuire alla sua rinascita, trasformando uno spazio urbano in un luogo di opportunità, partecipazione e crescita. È questa la visione che ha guidato Woom Italia nella scelta di aprire la sua nuova sede a Palazzo Alagni, nel cuore del centro storico della città.

Un investimento che va oltre l'ampliamento delle attività formative e dei servizi per il lavoro e che esprime la volontà di diventare parte attiva del processo di trasformazione del territorio, attraverso un progetto dal forte impatto sociale capace di connettere formazione, occupazione, imprese, cultura e comunità.

La nuova sede è stata presentata ufficialmente giovedì 19 novembre, presso Palazzo d’Aquino di Taranto, nel corso di una conferenza stampa con il coinvolgimento delle istituzioni e dei rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e culturale.

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Piero Bitetti - Sindaco di Taranto

Dario Iaia - Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto (in collegamento)

Paolo Pardolesi - Direttore del Dipartimento Jonico UniBa

Vincenzo Cesareo - Presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto

Nicola Delle Donne - Presidente di Confindustria Puglia

Giuseppe Spadafino - Presidente di Confcommercio Taranto

Paolo Valenza - Presidente di Woom Italia

Ai lavori, anche il contributo video di Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia

Un investimento nella Città Vecchia, un progetto per la comunità

La scelta della Città Vecchia non è casuale. Woom Italia ha scelto di investire in un luogo simbolo dell'identità tarantina, oggi al centro di un importante percorso di recupero e valorizzazione, con l'ambizione di contribuire a una rinascita che non sia soltanto urbanistica, ma anche sociale, economica e culturale.

Riqualificare un territorio non significa soltanto recuperare edifici e spazi urbani, ma significa, soprattutto, restituire loro vita attraverso le persone, le opportunità, le relazioni e la partecipazione.

È da questa convinzione che nasce l'idea di una sede concepita come incubatore sociale e culturale, uno spazio aperto al territorio, capace di accogliere iniziative, valorizzare i talenti e promuovere nuove progettualità.

Una visione al centro dell'intervento di Paolo Valenza, Presidente di Woom Italia e del confronto con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale.

Formazione e lavoro come leve di sviluppo per Taranto e la sua provincia

Accanto al valore sociale e culturale dell'investimento, il progetto di Woom Italia guarda alle sfide occupazionali ed economiche del territorio tarantino.

In un contesto segnato da profonde trasformazioni industriali, crisi aziendali e cambiamenti del mercato del lavoro, la formazione e lo sviluppo delle competenze assumono un ruolo strategico per accompagnare i lavoratori nei percorsi di riqualificazione professionale, sostenere i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro e rispondere ai fabbisogni delle imprese.

Woom Italia, realtà accreditata dalla Regione Puglia, dal Ministero del Turismo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, operativa da circa quarant'anni nel settore della formazione professionale, dei servizi per il lavoro e dei servizi alle imprese, intende mettere la propria esperienza al servizio di queste sfide, rafforzando la collaborazione con gli attori istituzionali ed economici del territorio.

Dai percorsi formativi rivolti ai lavoratori in cassa integrazione alle attività di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione professionale sino alla formazione per l’autoimpiego, dai servizi di accompagnamento al lavoro alle iniziative di incontro tra domanda e offerta di lavoro, Woom Italia opera per trasformare le competenze in opportunità concrete.

Il tema sarà approfondito attraverso un confronto con i rappresentanti del sistema produttivo e delle istituzioni sulle prospettive occupazionali, sulle esigenze delle imprese e sulle nuove opportunità di sviluppo per Taranto e la sua provincia.

Un ponte tra il presente e il futuro

L'apertura della sede di Taranto rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di crescita di Woom Italia, già presente a Noci (Ba), Bari e Lecce, e rafforza un modello che considera la formazione e il lavoro non come attività isolate, ma come strumenti di sviluppo economico, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Un progetto che guarda al futuro senza perdere il legame con l'identità e la storia della città, contribuendo a rendere la Città Vecchia sempre più un luogo da vivere, attraversare e scegliere.

Investire nella Città Vecchia di Taranto per contribuire alla sua rinascita, trasformando uno spazio urbano in un luogo di opportunità, partecipazione e crescita. È questa la visione che ha guidato Woom Italia nella scelta di aprire la sua nuova sede a Palazzo Alagni, nel cuore del centro storico della città.

Un investimento che va oltre l'ampliamento delle attività formative e dei servizi per il lavoro e che esprime la volontà di diventare parte attiva del processo di trasformazione del territorio, attraverso un progetto dal forte impatto sociale capace di connettere formazione, occupazione, imprese, cultura e comunità.

La nuova sede è stata presentata ufficialmente giovedì 19 novembre, presso Palazzo d’Aquino di Taranto, nel corso di una conferenza stampa con il coinvolgimento delle istituzioni e dei rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e culturale.

Piero Bitetti - Sindaco di Taranto

Dario Iaia - Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto (in collegamento)

Paolo Pardolesi - Direttore del Dipartimento Jonico UniBa

Vincenzo Cesareo - Presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto

Nicola Delle Donne - Presidente di Confindustria Puglia

Giuseppe Spadafino - Presidente di Confcommercio Taranto

Paolo Valenza - Presidente di Woom Italia

Ai lavori, anche il contributo video di Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia

Un investimento nella Città Vecchia, un progetto per la comunità

La scelta della Città Vecchia non è casuale. Woom Italia ha scelto di investire in un luogo simbolo dell'identità tarantina, oggi al centro di un importante percorso di recupero e valorizzazione, con l'ambizione di contribuire a una rinascita che non sia soltanto urbanistica, ma anche sociale, economica e culturale.

Riqualificare un territorio non significa soltanto recuperare edifici e spazi urbani, ma significa, soprattutto, restituire loro vita attraverso le persone, le opportunità, le relazioni e la partecipazione.

È da questa convinzione che nasce l'idea di una sede concepita come incubatore sociale e culturale, uno spazio aperto al territorio, capace di accogliere iniziative, valorizzare i talenti e promuovere nuove progettualità.

Una visione al centro dell'intervento di Paolo Valenza, Presidente di Woom Italia e del confronto con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale.

Formazione e lavoro come leve di sviluppo per Taranto e la sua provincia

Accanto al valore sociale e culturale dell'investimento, il progetto di Woom Italia guarda alle sfide occupazionali ed economiche del territorio tarantino.

In un contesto segnato da profonde trasformazioni industriali, crisi aziendali e cambiamenti del mercato del lavoro, la formazione e lo sviluppo delle competenze assumono un ruolo strategico per accompagnare i lavoratori nei percorsi di riqualificazione professionale, sostenere i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro e rispondere ai fabbisogni delle imprese.

Woom Italia, realtà accreditata dalla Regione Puglia, dal Ministero del Turismo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, operativa da circa quarant'anni nel settore della formazione professionale, dei servizi per il lavoro e dei servizi alle imprese, intende mettere la propria esperienza al servizio di queste sfide, rafforzando la collaborazione con gli attori istituzionali ed economici del territorio.

Dai percorsi formativi rivolti ai lavoratori in cassa integrazione alle attività di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione professionale sino alla formazione per l’autoimpiego, dai servizi di accompagnamento al lavoro alle iniziative di incontro tra domanda e offerta di lavoro, Woom Italia opera per trasformare le competenze in opportunità concrete.

Il tema sarà approfondito attraverso un confronto con i rappresentanti del sistema produttivo e delle istituzioni sulle prospettive occupazionali, sulle esigenze delle imprese e sulle nuove opportunità di sviluppo per Taranto e la sua provincia.

Un ponte tra il presente e il futuro

L'apertura della sede di Taranto rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di crescita di Woom Italia, già presente a Noci (Ba), Bari e Lecce, e rafforza un modello che considera la formazione e il lavoro non come attività isolate, ma come strumenti di sviluppo economico, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Un progetto che guarda al futuro senza perdere il legame con l'identità e la storia della città, contribuendo a rendere la Città Vecchia sempre più un luogo da vivere, attraversare e scegliere.

Investire nella Città Vecchia di Taranto per contribuire alla sua rinascita, trasformando uno spazio urbano in un luogo di opportunità, partecipazione e crescita. È questa la visione che ha guidato Woom Italia nella scelta di aprire la sua nuova sede a Palazzo Alagni, nel cuore del centro storico della città.

Un investimento che va oltre l'ampliamento delle attività formative e dei servizi per il lavoro e che esprime la volontà di diventare parte attiva del processo di trasformazione del territorio, attraverso un progetto dal forte impatto sociale capace di connettere formazione, occupazione, imprese, cultura e comunità.

La nuova sede è stata presentata ufficialmente giovedì 19 novembre, presso Palazzo d’Aquino di Taranto, nel corso di una conferenza stampa con il coinvolgimento delle istituzioni e dei rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e culturale.

Piero Bitetti - Sindaco di Taranto

Dario Iaia - Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto (in collegamento)

Paolo Pardolesi - Direttore del Dipartimento Jonico UniBa

Vincenzo Cesareo - Presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto

Nicola Delle Donne - Presidente di Confindustria Puglia

Giuseppe Spadafino - Presidente di Confcommercio Taranto

Paolo Valenza - Presidente di Woom Italia

Ai lavori, anche il contributo video di Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia

Un investimento nella Città Vecchia, un progetto per la comunità

La scelta della Città Vecchia non è casuale. Woom Italia ha scelto di investire in un luogo simbolo dell'identità tarantina, oggi al centro di un importante percorso di recupero e valorizzazione, con l'ambizione di contribuire a una rinascita che non sia soltanto urbanistica, ma anche sociale, economica e culturale.

Riqualificare un territorio non significa soltanto recuperare edifici e spazi urbani, ma significa, soprattutto, restituire loro vita attraverso le persone, le opportunità, le relazioni e la partecipazione.

È da questa convinzione che nasce l'idea di una sede concepita come incubatore sociale e culturale, uno spazio aperto al territorio, capace di accogliere iniziative, valorizzare i talenti e promuovere nuove progettualità.

Una visione al centro dell'intervento di Paolo Valenza, Presidente di Woom Italia e del confronto con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale.

Formazione e lavoro come leve di sviluppo per Taranto e la sua provincia

Accanto al valore sociale e culturale dell'investimento, il progetto di Woom Italia guarda alle sfide occupazionali ed economiche del territorio tarantino.

In un contesto segnato da profonde trasformazioni industriali, crisi aziendali e cambiamenti del mercato del lavoro, la formazione e lo sviluppo delle competenze assumono un ruolo strategico per accompagnare i lavoratori nei percorsi di riqualificazione professionale, sostenere i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro e rispondere ai fabbisogni delle imprese.

Woom Italia, realtà accreditata dalla Regione Puglia, dal Ministero del Turismo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, operativa da circa quarant'anni nel settore della formazione professionale, dei servizi per il lavoro e dei servizi alle imprese, intende mettere la propria esperienza al servizio di queste sfide, rafforzando la collaborazione con gli attori istituzionali ed economici del territorio.

Dai percorsi formativi rivolti ai lavoratori in cassa integrazione alle attività di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione professionale sino alla formazione per l’autoimpiego, dai servizi di accompagnamento al lavoro alle iniziative di incontro tra domanda e offerta di lavoro, Woom Italia opera per trasformare le competenze in opportunità concrete.

Il tema sarà approfondito attraverso un confronto con i rappresentanti del sistema produttivo e delle istituzioni sulle prospettive occupazionali, sulle esigenze delle imprese e sulle nuove opportunità di sviluppo per Taranto e la sua provincia.

Un ponte tra il presente e il futuro

L'apertura della sede di Taranto rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di crescita di Woom Italia, già presente a Noci (Ba), Bari e Lecce, e rafforza un modello che considera la formazione e il lavoro non come attività isolate, ma come strumenti di sviluppo economico, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Un progetto che guarda al futuro senza perdere il legame con l'identità e la storia della città, contribuendo a rendere la Città Vecchia sempre più un luogo da vivere, attraversare e scegliere.

Investire nella Città Vecchia di Taranto per contribuire alla sua rinascita, trasformando uno spazio urbano in un luogo di opportunità, partecipazione e crescita. È questa la visione che ha guidato Woom Italia nella scelta di aprire la sua nuova sede a Palazzo Alagni, nel cuore del centro storico della città.

Un investimento che va oltre l'ampliamento delle attività formative e dei servizi per il lavoro e che esprime la volontà di diventare parte attiva del processo di trasformazione del territorio, attraverso un progetto dal forte impatto sociale capace di connettere formazione, occupazione, imprese, cultura e comunità.

La nuova sede è stata presentata ufficialmente giovedì 19 novembre, presso Palazzo d’Aquino di Taranto, nel corso di una conferenza stampa con il coinvolgimento delle istituzioni e dei rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e culturale.

Piero Bitetti - Sindaco di Taranto

Dario Iaia - Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto (in collegamento)

Paolo Pardolesi - Direttore del Dipartimento Jonico UniBa

Vincenzo Cesareo - Presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto

Nicola Delle Donne - Presidente di Confindustria Puglia

Giuseppe Spadafino - Presidente di Confcommercio Taranto

Paolo Valenza - Presidente di Woom Italia

Ai lavori, anche il contributo video di Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia

Un investimento nella Città Vecchia, un progetto per la comunità

La scelta della Città Vecchia non è casuale. Woom Italia ha scelto di investire in un luogo simbolo dell'identità tarantina, oggi al centro di un importante percorso di recupero e valorizzazione, con l'ambizione di contribuire a una rinascita che non sia soltanto urbanistica, ma anche sociale, economica e culturale.

Riqualificare un territorio non significa soltanto recuperare edifici e spazi urbani, ma significa, soprattutto, restituire loro vita attraverso le persone, le opportunità, le relazioni e la partecipazione.

È da questa convinzione che nasce l'idea di una sede concepita come incubatore sociale e culturale, uno spazio aperto al territorio, capace di accogliere iniziative, valorizzare i talenti e promuovere nuove progettualità.

Una visione al centro dell'intervento di Paolo Valenza, Presidente di Woom Italia e del confronto con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale.

Formazione e lavoro come leve di sviluppo per Taranto e la sua provincia

Accanto al valore sociale e culturale dell'investimento, il progetto di Woom Italia guarda alle sfide occupazionali ed economiche del territorio tarantino.

In un contesto segnato da profonde trasformazioni industriali, crisi aziendali e cambiamenti del mercato del lavoro, la formazione e lo sviluppo delle competenze assumono un ruolo strategico per accompagnare i lavoratori nei percorsi di riqualificazione professionale, sostenere i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro e rispondere ai fabbisogni delle imprese.

Woom Italia, realtà accreditata dalla Regione Puglia, dal Ministero del Turismo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, operativa da circa quarant'anni nel settore della formazione professionale, dei servizi per il lavoro e dei servizi alle imprese, intende mettere la propria esperienza al servizio di queste sfide, rafforzando la collaborazione con gli attori istituzionali ed economici del territorio.

Dai percorsi formativi rivolti ai lavoratori in cassa integrazione alle attività di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione professionale sino alla formazione per l’autoimpiego, dai servizi di accompagnamento al lavoro alle iniziative di incontro tra domanda e offerta di lavoro, Woom Italia opera per trasformare le competenze in opportunità concrete.

Il tema sarà approfondito attraverso un confronto con i rappresentanti del sistema produttivo e delle istituzioni sulle prospettive occupazionali, sulle esigenze delle imprese e sulle nuove opportunità di sviluppo per Taranto e la sua provincia.

Un ponte tra il presente e il futuro

L'apertura della sede di Taranto rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di crescita di Woom Italia, già presente a Noci (Ba), Bari e Lecce, e rafforza un modello che considera la formazione e il lavoro non come attività isolate, ma come strumenti di sviluppo economico, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Un progetto che guarda al futuro senza perdere il legame con l'identità e la storia della città, contribuendo a rendere la Città Vecchia sempre più un luogo da vivere, attraversare e scegliere.

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