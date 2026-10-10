Direttrice delle Poste di Rovetta licenziata e indagata per una truffa da mezzo milione di euro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una scoperta sconvolgente per una coppia di anziani

Tutto ha avuto inizio dalla denuncia di una coppia di 84enni residente a Rovetta, un piccolo comune in provincia di Bergamo. I due anziani, controllando il proprio estratto conto, hanno notato movimenti sospetti per un totale di 148.000 euro. Immediatamente si sono rivolti alle autorità, facendo scattare le indagini.

Le accuse e l'arresto della direttrice

Le indagini hanno portato alla luce un sistema di prelievi non autorizzati e firme false messo in atto dalla direttrice dell'ufficio postale di Rovetta. La donna, secondo gli inquirenti, avrebbe sottratto complessivamente almeno 500.000 euro dai conti di diversi clienti. Per questo è stata licenziata e indagata per appropriazione indebita aggravata e falso.

La posizione di Poste Italiane

Poste Italiane, che si è costituita parte lesa nel procedimento, ha assicurato che provvederà al rimborso delle somme indebitamente sottratte agli aventi diritto. L'azienda ha inoltre ribadito la massima collaborazione con le autorità per fare piena luce sull'accaduto.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le reazioni della comunità locale

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Rovetta, dove l'ufficio postale rappresenta un punto di riferimento per molti residenti, in particolare per gli anziani. Molti ora si chiedono come sia stato possibile che una truffa di tali dimensioni sia passata inosservata per tanto tempo.

Consigli per proteggere i propri risparmi

Episodi come questo sottolineano l'importanza di controllare regolarmente i propri estratti conto e di segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi direttamente alla propria banca o ufficio postale e, se necessario, alle forze dell'ordine.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.