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Elezione Presidenza CEC: le felicitazioni dell’Istituto Nazionale Azzurro a S.E. Mons. Claudio Maniago

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Roma – L'Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.), istituto di orientamento cattolico da sempre impegnato nella promozione dei valori cristiani, della solidarietà e della cooperazione internazionale, con la sua Delegazione Regione Calabria esprime le sue più vive e sentite felicitazioni per l'elezione del nuovo Presidente della CEC (Conferenza Episcopale Calabra), S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace.

L'elezione di Mons. Maniago alla guida di un organismo così strategico per la comunione ecclesiale e la coesione sociale rappresenta un segnale di forte speranza e continuità valoriale.

In un momento storico delicato, il territorio e le comunità ecclesiali della regione beneficiano di una guida morale salda, autorevole e orientata al bene comune.

L'Istituto Nazionale Azzurro, per il tramite del suo Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, formula a S.E. Mons. Claudio Maniago i migliori auguri di un proficuo e sereno mandato alla guida della Conferenza.

L'I.N.A. conferma la propria piena disponibilità a collaborare e a sostenere ogni iniziativa volta a edificare una società fondata sulla fraternità, sul rispetto dei diritti della persona e sulla valorizzazione delle profonde radici spirituali della comunità.


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