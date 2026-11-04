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Falsi documenti per il permesso di soggiorno: denunce a Ravenna

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Falsi documenti per il permesso di soggiorno: denunce a Ravenna
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La Polizia di Stato di Ravenna ha portato alla luce un sistema illecito legato alla presentazione di dichiarazioni di ospitalità false a supporto delle richieste di protezione internazionale. Due cittadini egiziani sono stati denunciati per uso di atto falso dopo che gli operatori dell'Ufficio Immigrazione hanno riscontrato anomalie strutturali e grafiche nei documenti esibiti, mai registrati presso il Comune.

Le indagini e le accuse

Gli accertamenti hanno permesso di deferire anche un cittadino marocchino, accusato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero a scopo di lucro. L'uomo avrebbe prodotto e ceduto i falsi titoli di ospitalità in cambio di denaro.

Il contrasto all'immigrazione irregolare

L'operazione conferma l'attenzione della Questura di Ravenna nel garantire la legalità e nel contrastare ogni tentativo di aggiramento delle norme sul soggiorno degli stranieri. L'istituzione della V sezione presso l'Ufficio Immigrazione ha fornito nuovi strumenti investigativi per smascherare queste pratiche illecite.


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Argomenti:
falsi documenti permesso soggiorno ravenna polizia stato dichiarazioni ospitalità false immigrazione irregolare denunce protezione internazionale

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