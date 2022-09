Fidaf. Prima divisione 2020: pronto il calendario

Terminati i campionati giovanili, con il bellissimo weekend vissuto a Milano, è già tempo di pensare alla stagione senior. Il Campionato Italiano di Prima Divisione partirà il 7-8 marzo e terminerà con l’Italian Bowl del 4 luglio. Nove le squadre iscritte e a caccia del titolo.

Celebrati i nuovi Campioni d’Italia delle categorie Under 13, Under 16, Under 19 e femminile, con Daemons, Seamen e Underdogs protagonisti assoluti, è tempo di pensare ai campionati tackle senior. In attesa della riunione programmatica di Seconda Divisione e di CIF9 (Campionato Italiano a 9 giocatori), previsa a Roma sabato 11 gennaio, siamo pronti a lanciare la Prima Divisione, che prenderà il via il weekend del 7 e 8 marzo.

Ai nastri di partenza, come per la passata stagione, nove squadre, ma escono i Lions (retrocessi in Seconda Divisione) e rientrano i Rhinos, neo-promossi dopo la vittoria lo scorso anno del campionato cadetto: Seamen Milano, Guelfi Firenze, Giants Bolzano, Panthers Parma, Ducks Lazio, Dolphins Ancona, Giaguari Torino, Warriors Bologna e Rhinos Milano.

Invariata la formula, con un “tutti contro tutti” che terminerà il 30-31 maggio, weekend in cui si chiuderà la Regular Season: 9 giornate per andare a caccia del sogno scudetto, saldamente cucito sulle maglie dei Seamen Milano. Riconfermato anche il numero degli “import”, ovvero degli atleti di scuola straniera che saranno 3 (di cui 1 con passaporto italiano) ma solo 2 saranno schierabili in campo in contemporanea. Primo turno di playoff (wild card) fissato per il 13-14 giugno, semifinali il 20-21 giugno e finalissima, il XXXX Italian Bowl il 4 luglio, con sede ancora da definire.

La prima giornata promette subito fuochi di artificio, con la sfida “kick off classic” tra Seamen e Guelfi, Campioni e Vice Campioni d’Italia 2019, e poi Rhinos vs Panthers, Dolphins vs Warriors e Ducks vs Giaguari.

Mentre gli appassionati di football si apprestano a vivere le ultime, entusiasmanti battute del campionato NFL, le squadre italiane cominciano la fase finale della preparazione che le vedrà tornare protagoniste sui campi esattamente tra due mesi. Ultimi colpi di mercato per tutte le franchigie e un appetitoso antipasto offerto dalla Combine FIDAF-CFL di Firenze del prossimo 25 gennaio, trasmessa in diretta streaming dalle telecamere di Fidaf TV: gli eroi del football italiano stanno tornando….