Flag Football Sardegna: selezione regionale FIDAF pronta per il Trofeo CONI

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Le cinture sono allacciate, le bandierine posizionate e l'entusiasmo è già alle stelle. La FIDAF Sardegna scalda i motori ed è pronta a far volare in Puglia la propria delegazione giovanile per la fase finale del Trofeo CONI 2026, la grande festa dello sport under 14 italiano. Saranno le giovani promesse dei Crusaders Cagliari, tutti ragazzi compresi nella vivacissima fascia d'età tra i 10 e i 14 anni, a vestire i panni di ambasciatori ufficiali del flag football isolano in un mega raduno nazionale che vedrà scendere in campo quasi cinquemila atleti da ogni angolo del Paese.

Un'avventura che inizierà ufficialmente domenica 4 ottobre con l'arrivo delle varie rappresentative regionali e la spettacolare cerimonia d'apertura allo Stadio della Vittoria di Bari. Da lunedì 5 e martedì 6 ottobre si farà sul serio sul perimetro di gioco, in una due giorni no-stop di partite e premiazioni dove i sardi, inseriti nel tabellone ufficiale come Squadra 04 a seguito del sorteggio legato ai numeri del Lotto e alla ruota di Cagliari con il numero 33, si giocheranno le proprie carte nel torneo misto gestito con l'avvincente algoritmo del Sistema Svizzero.

La cabina di regia in campo sarà affidata all'esperienza dell'accompagnatore tecnico Sergio Andrea Meloni, che guiderà una formazione ricca di talento e determinazione composta da Carlotta Palmas, Alessandro Meloni, Giovanni Pisu, Riccardo Zedda, Francesco Boscu, Michel Pumarayme Moquillaza e Luis Sanz. Al loro fianco, a dare la carica al gruppo, ci sarà il Delegato Regionale della FIDAF Sardegna, Emanuele Garzia, che ha voluto trasmettere tutta l'energia e il significato profondo di questa spedizione tricolore.

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Garzia ha sottolineato come l'intera delegazione parta con l'obiettivo primario di divertirsi e far divertire i ragazzi, immersi in un'esperienza collettiva indimenticabile e dall'altissimo valore educativo. Per il delegato isolano, la partecipazione di questa giovanissima squadra in piena crescita rappresenta la perfetta continuità di un percorso di successo già vissuto in passato, dove la priorità assoluta resta la promozione dei sani principi etici dello sport, dello svago e della maturazione personale all'interno di un contesto nazionale così stimolante.

Il palcoscenico per le sfide senza contatto sarà l'attrezzato Centro Sportivo D'Onghia di Castellaneta Marina, teatro di un torneo che applicherà i rigidi parametri federali per la classifica, calcolando i tre punti per la vittoria e il singolo punto per il pareggio, fino a determinare i passaggi del turno attraverso la differenza punti e il coefficiente Buchholz. Tra deflagging fulminei, trame di passaggi e corse verso la end zone, i Crusaders saranno anche protagonisti dei Giochi Fair Play CONI, mettendosi alla prova sui valori olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia.

Il debutto ufficiale dei cagliaritani è già fissato per lunedì mattina alle ore 09:00 sul Campo 2 del Centro Sportivo D'Onghia, in un match d'esordio ad alta tensione che li vedrà opposti alla forte rappresentativa della Lombardia, prima della grande chiusura allo Stadio Comunale di Castellaneta e del definitivo rientro a casa programmato per mercoledì 7 ottobre.





FOTO GIULIA CONGIA



