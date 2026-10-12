Francia, spari in una scuola media a Aubagne: preside e insegnante feriti, arrestato un quattordicenne

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Un episodio di violenza ha scosso la cittadina di Aubagne, nel sud della Francia, dove un quattordicenne ha esploso colpi di fucile da caccia all'interno della scuola media Joseph-Lakanal. Il bilancio è di due feriti: il preside di 53 anni, colpito all'anca destra, e un insegnante di 37 anni, raggiunto alla coscia. Entrambi sono stati trasportati in ospedale e, secondo le prime informazioni, non versano in gravi condizioni.

La dinamica dell'accaduto

Secondo una prima ricostruzione, lo studente avrebbe fatto irruzione nell'istituto con l'arma da fuoco e avrebbe sparato in direzione del personale scolastico. Gli studenti sono stati immediatamente messi in sicurezza e l'area è stata isolata dalle forze dell'ordine. Il giovane è stato arrestato poco dopo dagli agenti intervenuti sul posto.

Le reazioni e le indagini

Le autorità francesi hanno avviato un'indagine per chiarire le motivazioni del gesto e accertare come il quattordicenne sia entrato in possesso del fucile da caccia. Il ministro dell'Istruzione ha espresso solidarietà ai feriti e ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle scuole. La comunità locale è sotto shock per un episodio che riporta alla mente altri tragici eventi accaduti in istituti scolastici.

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Un problema di sicurezza

L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole francesi e sul controllo delle armi da fuoco. Il governo transalpino dovrà fare i conti con le richieste di maggiori tutele per studenti e personale docente. Nel frattempo, il preside e l'insegnante feriti restano ricoverati, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.