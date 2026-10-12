Cyberattacco ai supermercati francesi: sbrinamento forzato causa perdite milionarie

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Nella notte, un attacco informatico ha preso di mira i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati francesi, tra cui le catene Intermarché, Leclerc e Super U. I malintenzionati hanno sfruttato versioni obsolete del software del produttore danese Danfoss per attivare lo sbrinamento continuo degli impianti, portando le temperature fino a 50 °C. Questo ha causato la perdita di prodotti freschi e surgelati, con danni stimati in diversi milioni di euro.

Modalità dell'attacco

Secondo le prime ricostruzioni, gli hacker hanno approfittato di vulnerabilità note nel software Danfoss non aggiornato. Una volta ottenuto l'accesso ai sistemi di controllo, hanno manipolato le impostazioni di temperatura, innescando cicli di sbrinamento prolungati che hanno compromesso irreversibilmente la catena del freddo. Le autorità francesi stanno indagando per identificare i responsabili e verificare se si tratti di un attacco mirato o di un'azione casuale.

Impatto economico e sulla sicurezza alimentare

Le perdite economiche potrebbero essere ingenti: interi stock di merce deperibile sono andati distrutti, costringendo i supermercati a smaltire prodotti per un valore di milioni di euro. Inoltre, l'episodio solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche nel settore della distribuzione. Le catene coinvolte stanno collaborando con le autorità per ripristinare le normali condizioni operative e rafforzare le difese informatiche.

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Reazioni e misure di prevenzione

Danfoss, dal canto suo, ha dichiarato di essere a disposizione delle autorità e dei clienti per fornire supporto tecnico, sottolineando l'importanza di mantenere aggiornati i sistemi. Esperti di cybersecurity evidenziano come molti dispositivi IoT industriali, come quelli per la refrigerazione, siano spesso trascurati in termini di patch di sicurezza, diventando bersagli facili per i cybercriminali. L'incidente potrebbe spingere il settore ad adottare misure più stringenti per proteggere le reti OT (Operational Technology).

Possibili sviluppi

Le indagini sono in corso per determinare la provenienza dell'attacco e se vi siano state violazioni dei dati. Nel frattempo, i supermercati stanno valutando come risarcire i clienti e prevenire futuri episodi. Questo caso rappresenta un monito per tutte le aziende che utilizzano sistemi di controllo industriali obsoleti, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi informatici anche in settori tradizionalmente lontani dall'high-tech.