Trump annuncia cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico immediato tra Russia e Ucraina, affermando che entrambe le parti hanno accettato l'accordo. La notizia, diffusa tramite il canale @ultimora24, è stata resa nota attraverso un messaggio social in cui Trump ha rivendicato il ruolo di mediatore, senza però fornire dettagli operativi o conferme ufficiali da Mosca e Kiev.

Secondo quanto dichiarato, l'intesa prevederebbe la sospensione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche, un punto cruciale del conflitto che dura da oltre due anni. Trump avrebbe definito l'accordo un passo verso una soluzione diplomatica più ampia, ma al momento non sono emerse prove indipendenti della sua effettiva entrata in vigore.

Zelensky: "Non sapevo del cessate il fuoco, ma siamo pronti ad accettarlo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Axios per la firma del giornalista Barak Ravid, ha dichiarato di non essere stato informato dell'iniziativa: "Non sapevo del cessate il fuoco. Ma se i russi hanno accettato un cessate il fuoco nel settore energetico, anche l'Ucraina lo accetterà". Zelensky ha poi aggiunto: "Se il presidente Trump ha negoziato questo accordo con Putin, vi preghiamo di comunicarci quando inizierà il cessate il fuoco. Siamo pronti e lo accetteremo". Le parole del leader ucraino confermano quindi la disponibilità di Kiev, ma lasciano intendere che l'annuncio di Trump non era stato concordato preventivamente con l'Ucraina.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Reazioni e contesto internazionale

La portata dell'annuncio resta da verificare. Fonti diplomatiche occidentali, citate da diverse agenzie, mantengono un atteggiamento prudente: né il Cremlino né il governo ucraino hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali che confermino l'accettazione del cessate il fuoco energetico. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha ancora risposto alle richieste di chiarimento.

Trump, che ha più volte promesso di porre fine al conflitto in tempi rapidi, sembra voler capitalizzare politicamente l'iniziativa in vista delle prossime elezioni americane. Tuttavia, gli analisti sottolineano che un cessate il fuoco energetico senza un quadro negoziale strutturato rischia di essere una tregua temporanea e non vincolante.

Possibili implicazioni per l'Europa

Un'eventuale sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche avrebbe ripercussioni significative sui mercati europei, riducendo la volatilità dei prezzi del gas e del petrolio. L'Unione Europea, che ha più volte ribadito il sostegno a Kiev, non ha commentato ufficialmente l'annuncio, ma funzionari di Bruxelles avrebbero accolto con cautela la notizia, in attesa di conferme concrete.

Restano da chiarire le modalità di verifica e il ruolo di eventuali osservatori internazionali, così come i tempi di entrata in vigore dell'intesa: la richiesta esplicita di Zelensky di conoscere quando inizierà il cessate il fuoco conferma che, al momento, manca una cornice operativa condivisa. Senza un meccanismo di monitoraggio indipendente, l'accordo rischia di rimanere una dichiarazione unilaterale priva di effetti sul terreno, dove i combattimenti continuano in diverse regioni del Donbass e nel sud dell'Ucraina.