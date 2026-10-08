Furto di computer nella scuola De Mare: recuperata parte della refurtiva e due denunciati

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Un furto di ingenti dimensioni ha colpito l'istituto comprensivo Casapesenna/San Cipriano d'Aversa, nel plesso scolastico Mattia De Mare. Ignoti, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nei locali tra il 29 settembre e il 3 ottobre, portando via una consistente quantità di materiale informatico e didattico.

Il colpo e la denuncia

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Stazione di San Cipriano d'Aversa, i ladri hanno asportato 10 computer portatili, 2 computer fissi completi di monitor e tastiera, una stampante e una cassa acustica. La dirigente scolastica ha sporto denuncia nella mattinata del 4 ottobre. I militari hanno effettuato un sopralluogo e avviato immediatamente le indagini, nonostante l'assenza di un sistema di videosorveglianza all'interno del plesso.

Le indagini e i primi risultati

Grazie a un'attività info-investigativa serrata, il 5 ottobre i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione di un 42enne del posto, rinvenendo parte del materiale didattico sottratto. L'uomo è stato deferito in stato di libertà per ricettazione. Il giorno successivo, nel pomeriggio del 6 ottobre, un ulteriore sviluppo ha portato al ritrovamento di altri due computer, risultati essere quelli asportati dalla scuola, all'interno di un'attività commerciale del comune. Il titolare, un commerciante 35enne, è stato anch'egli deferito per ricettazione.

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Il recupero della refurtiva

In pochi giorni, i Carabinieri sono riusciti a seguire le tracce del materiale informatico, individuando parte dei percorsi e recuperando una quota della refurtiva. I beni recuperati saranno restituiti all'istituto scolastico al termine degli accertamenti di rito. Le indagini proseguono per identificare gli autori materiali del furto e ricostruire l'intera filiera.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.