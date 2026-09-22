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Furto di rame in una scuola materna a Firenze: due arresti

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Furto di rame in una scuola materna a Firenze: due arresti
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Nella notte a Firenze, i Carabinieri hanno arrestato due uomini, un 27enne e un 25enne, entrambi senza fissa dimora, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. L'operazione è scattata in seguito a una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che ha udito rumori metallici sospetti provenire dal tetto della scuola materna 'Capuana' in via Campania.

Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso i due mentre si trovavano sulla copertura dell'edificio, con il volto coperto da cappucci. Avevano già smontato e accatastato diversi metri di grondaie e pluviali, insieme a una tenaglia. Nelle vicinanze della recinzione e delle biciclette utilizzate per raggiungere la scuola, sono stati rinvenuti un altro tratto di tubatura e una seconda tenaglia.

L'arresto e le conseguenze legali

Dopo la convalida dell'arresto, per entrambi gli uomini è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Firenze. Il furto di rame è un reato che sta diventando sempre più frequente, poiché questo metallo ha un alto valore sul mercato nero. Le scuole e gli edifici pubblici sono spesso presi di mira per la facilità di accesso e la presenza di impianti in rame.

L'importanza della segnalazione

La pronta segnalazione del cittadino al 112 è stata determinante per l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Questo episodio sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadinanza e Carabinieri per prevenire e reprimere i reati predatori.


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Argomenti:
furto rame firenze scuola materna arresto carabinieri tentato aggravato senza fissa dimora divieto

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