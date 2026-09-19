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Inseguimento notturno a Castel Volturno: donna arrestata dopo aver aggredito i Carabinieri

Redazione
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Inseguimento notturno a Castel Volturno: donna arrestata dopo aver aggredito i Carabinieri
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Una notte di tensione ha scosso il territorio di Castel Volturno, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno vissuto momenti di grande apprensione. Una donna di 58 anni, di nazionalità nigeriana, è stata arrestata dopo un inseguimento e una colluttazione che ha dell'incredibile.

La fuga e l'inseguimento

Tutto ha avuto inizio durante un normale servizio di perlustrazione nel comune di Mondragone. All'altezza della rotatoria con via Castel Volturno, i militari hanno intimato l'alt a una Mini Cooper di colore nero. La conducente, invece di fermarsi, ha premuto sull'acceleratore, innescando un inseguimento lungo la strada Domitiana che si è protratto per diversi chilometri.

L'arresto e le accuse

La corsa si è conclusa in via Adige, a Castel Volturno, dove l'auto è stata bloccata. Ma la situazione è presto degenerata: la donna ha iniziato a minacciare i Carabinieri e poi li ha aggrediti fisicamente, colpendoli con calci e pugni. Per questo è stata arrestata in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Ulteriori irregolarità

Gli accertamenti hanno rivelato che la Mini Cooper era priva della copertura assicurativa obbligatoria. Il veicolo, intestato alla donna, è stato quindi sequestrato. La 58enne, regolarmente presente sul territorio italiano, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.


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castel volturno inseguimento carabinieri arresto resistenza pubblico ufficiale violenza lesioni personali mini cooper assicurazione mondragone

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