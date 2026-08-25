Incidente a Crotone, auto in posizione precaria in via Paolo Borsellino: a bordo una donna e un bambino
Vigili del Fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti nei pressi della rotatoria. La circolazione è stata temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso
Un incidente stradale a Crotone si è verificato nella serata di oggi, venerdì 4 settembre, intorno alle ore 20:30, lungo via Paolo Borsellino. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è rimasta coinvolta nel sinistro, riportando danni che hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori.
Donna e bambino escono autonomamente dall’auto
All’interno del veicolo viaggiavano una donna e un bambino. Entrambi sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima di essere affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per effettuare tutti gli accertamenti necessari.
Al momento non sono disponibili informazioni certe sulle loro condizioni di salute.
L’intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone
Sul luogo dell’incidente è giunta la squadra della prima partenza dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell’automobile e dell’intera area interessata.
Particolare attenzione è stata riservata alla posizione precaria assunta dal veicolo dopo l’impatto e alla fuoriuscita di liquidi sulla carreggiata, situazione che avrebbe potuto creare ulteriori rischi per gli altri automobilisti.
Traffico temporaneamente bloccato vicino alla rotatoria
Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza, il traffico in via Paolo Borsellino è stato temporaneamente interdetto in prossimità della rotatoria. La circolazione potrà tornare regolare al completamento delle operazioni di soccorso, pulizia e messa in sicurezza della sede stradale.
La dinamica dell’incidente avvenuto a Crotone resta in corso di ricostruzione.
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