“Insieme per ricordare Francesco”: a Zagarise una serata di memoria, solidarietà e speranza

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Si è svolta il 12 ottobre, presso il Museo MARZ di Zagarise, la serata “Insieme per ricordare Francesco”, promossa dall’associazione Raggio di Sole per Francesco, a un anno dalla scomparsa di Francesco, venuto a mancare a causa della leucemia.

L’incontro, moderato da Pancrazio Mangone, presidente dell’associazione, ha rappresentato un momento di commossa partecipazione e riflessione sull’importanza della solidarietà, della donazione e della ricerca scientifica nella lotta alle malattie oncoematologiche.

Particolarmente significativa è stata la presenza di una delegazione dell’US Catanzaro, composta dal responsabile del settore giovanile Carmelo Moro e da due giovani calciatori. La partecipazione della società giallorossa ha assunto un valore speciale, nel segno della grande passione di Francesco per il calcio e del suo profondo amore per i colori giallorossi.

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Alla serata hanno portato i propri saluti il sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, e il responsabile del settore giovanile dell’US Catanzaro, Carmelo Moro.

È intervenuto inoltre l’onorevole Pierino Amato, in rappresentanza del presidente dell’US Catanzaro, Floriano Noto.

Particolarmente significativo è stato anche l’intervento del consigliere nazionale AVIS, Franco Pietro Parrottino, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della donazione di sangue, gesto concreto di solidarietà e responsabilità civile, capace di salvare vite e sostenere concretamente pazienti e famiglie.

Nel suo intervento è stata inoltre sottolineata la necessità di rafforzare la collaborazione tra le associazioni di volontariato e le istituzioni del territorio, per promuovere e diffondere la cultura della donazione, sensibilizzando soprattutto le nuove generazioni e trasformando la partecipazione in un impegno stabile e condiviso.

A concludere la serata è stata la dottoressa Mariapia Falbo, biologa e rappresentante AIL di Cosenza, che ha ricordato con commozione il rapporto con Francesco e con i suoi genitori, Filomena e Dominique, durante il periodo di degenza di Francesco presso il reparto di Ematologia dell’ospedale Ciaccio di Catanzaro.

La dottoressa Falbo ha evidenziato l’importanza della ricerca scientifica nella lotta contro i tumori e il ruolo fondamentale dell’AIL nel sostenere i pazienti e le famiglie colpite dalle malattie oncoematologiche.

Un ringraziamento particolare va anche a Stefania Timpano e Miriam Timpano, volontarie e socie dell’associazione Raggio di Sole per Francesco, per la loro presenza e il loro prezioso impegno.

La serata, promossa dall’associazione Raggio di Sole per Francesco, ha voluto trasmettere un messaggio profondo: anche a un dolore immenso si può dare un significato, trasformandolo in amore, solidarietà e impegno concreto per gli altri.