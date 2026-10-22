La band calabrese Spiro selezionata per un'audizione a Roma, in palio l'Eurovision 2027
Gli Spiro a Roma! Ebbene sì, la Band pop/rock di Bianchi, piccolo centro della provincia di Cosenza, che quest’anno festeggia le 20 candeline dalla propria fondazione, si è regalata, per l’occasione, un altro importante traguardo.
La traccia n° 6 dell’album del 2011 intitolata “CI CREDO”, ha infatti superato le selezioni regionali del Tourmusicfest 2026, contest tra i più apprezzati e partecipati in Italia e Lunedì 26 Ottobre, alle ore 18:00, sarà nella famosa location Studio 1 di Roma, per eseguire dal vivo il brano davanti ad una giuria di esperti che annovera tra i suoi componenti nomi del calibro della produttrice americana Kara DioGuardi (che ha contribuito a lanciare molte star della musica internazionale tra cui Pink, Anastacia, Adam Lambert), Paola Folli (Cantante e Formatrice),
Annalu (Cantante e Influencer) e altri professionisti del mondo della musica e dello spettacolo.
In palio le finalissime europee che si terranno a San Marino in primavera e che decreteranno chi rappresenterà proprio la piccolissima Repubblica agli Eurovision 2027, oltre a un premio di 10.000 € per la produzione di singoli e videoclip.
Un’occasione unica, ma, soprattutto, un’esperienza formativa e Intrigante per la band calabrese che ci ha abituato alle scene nazionali di concorsi simili, con, in particolare, la partecipazione a 2 edizioni di Sanremo Rock al Teatro Ariston (2022-2025 con i Brani “SOTTO UN CIELO DI STELLE” & “FUORI DA ME”) e proprio alle finali nazionali a Rimini del Tourmusicfest del 2011 (con il brano “VIENI CON ME”), raggiungendo ottimi risultati.
I componenti della band che, lo ricordiamo sono: le due voci Luigi Muraca e Daniela Presta, Angelo Mazza al basso, Angelo Perri alla batteria, Pietro Antonio Mazza alla chitarra ed Eugenio Taverna pianoforte e tastiere.
“Siamo carichi – fanno sapere gli Spiro - e non vediamo l’ora di partire per la Capitale ed invitiamo tutti, come già fatto in passato, a seguire le nostre pagine social per aggiornamenti sull’avvicinarsi alla data tanto attesa e sul viaggio che faremo Insieme verso La Città Eterna e le sue bellezze”.
In Bocca al Lupo, dunque al gruppo musicale calabrese che, come da tradizione in questi frangenti, adotta lo slogan che ormai conoscono tutti… “SPIRO IS BACK!!!”
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