Meteo Italia piogge e temporali dal 7 ottobre con miglioramento nel weekend

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Perturbazione in arrivo al Nord e sulle regioni tirreniche mentre domenica sono attese schiarite più ampie

Una nuova perturbazione atlantica apre una fase di tempo instabile sull’Italia, con piogge, temporali e un calo delle temperature soprattutto nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il peggioramento previsto da mercoledì 7 ottobre partirà dal Nordovest, per estendersi verso il Nordest e le regioni centrali tirreniche.

Giovedì 8 ottobre il maltempo coinvolgerà una parte più ampia del Paese, mentre venerdì l’instabilità interesserà soprattutto il Nordest e il Centro-Sud. Per il weekend del 10 e 11 ottobre si prospetta un miglioramento graduale, inizialmente al Nord e successivamente su gran parte della Penisola.

La diminuzione delle temperature non sarà uniforme: in alcune zone del Centro-Sud i venti meridionali potranno mantenere valori ancora miti prima del passaggio delle piogge.

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Mercoledì 7 ottobre peggiora al Nordovest e in serata sulla Toscana

La perturbazione in arrivo dalla Francia porterà le prime precipitazioni soprattutto su Piemonte e Liguria. Nel corso della giornata le piogge diventeranno più diffuse, raggiungendo entro sera e nella notte anche il Nordest.

Sulla Lombardia saranno possibili temporali localmente intensi. I venti meridionali potranno rinforzare e il moto ondoso tenderà ad aumentare. Le temperature massime previste varieranno dai 16 gradi di Aosta ai 24 di Bologna, con circa 18 gradi a Torino.

Centro e Sardegna con nubi in aumento

Sulle regioni centrali la giornata inizierà con precipitazioni generalmente limitate, ma con una nuvolosità progressivamente più estesa. I cieli saranno spesso coperti sui versanti tirrenici.

Dalla sera il peggioramento raggiungerà la Toscana, dove sono attese piogge e possibili temporali. I venti soffieranno da sud e il mare Adriatico potrà risultare molto mosso.

Le massime si collocheranno intorno ai 21 gradi a Campobasso e ai 25 o 26 gradi a Roma e Firenze.

Sud e Sicilia con piogge sparse in Campania

Un impulso instabile favorirà piogge sparse sulla Campania, mentre sul resto del Mezzogiorno prevarranno condizioni di cielo nuvoloso.

Precipitazioni deboli e intermittenti potranno interessare anche la Puglia meridionale e la Calabria. Le temperature resteranno piuttosto miti, con massime comprese tra i 19 gradi di Potenza e i 28 di Palermo.

Giovedì 8 ottobre maltempo più esteso e temporali sulle coste tirreniche

Il passaggio della perturbazione renderà giovedì 8 ottobre una giornata particolarmente instabile. Le precipitazioni interesseranno buona parte del Nord e diversi settori del Centro, con fenomeni localmente intensi lungo il versante tirrenico.

Nord con piogge diffuse e peggioramento serale sul Triveneto

Al Nord sono previste piogge su numerose regioni, alternate a temporanee pause asciutte. Sul Nordovest potranno comparire alcune schiarite, mentre sul Triveneto i fenomeni tenderanno a intensificarsi tra la sera e la notte.

Le massime nelle città di pianura saranno generalmente comprese tra 19 e 24 gradi.

Toscana Lazio e Appennini tra le zone più esposte

Il peggioramento coinvolgerà soprattutto Toscana, Lazio e aree appenniniche, con piogge e temporali che potranno assumere carattere intenso lungo le coste.

Il quadro previsto contempla anche la possibilità di trombe marine, fenomeni localizzati la cui eventuale formazione dipenderà dalle condizioni atmosferiche. L’instabilità interesserà inoltre la Sardegna, mentre sui settori adriatici le precipitazioni saranno più limitate.

Le temperature massime saranno intorno ai 22 o 23 gradi a Campobasso, Roma e Firenze, con valori fino a 29 gradi a Pescara.

Sud con peggioramento dalla sera

Su gran parte del Sud le precipitazioni resteranno inizialmente scarse, salvo qualche fenomeno sul Salento.

Tra la sera e la notte aumenterà il rischio di temporali sulla Campania, con possibili piogge anche sulla Sicilia occidentale. Sul resto delle regioni crescerà la copertura nuvolosa, accompagnata da venti meridionali e mari mossi o molto mossi.

Le massime saranno generalmente comprese tra 24 e 29 gradi.

Venerdì 9 ottobre instabilità al Nordest e al Centro Sud

La giornata di venerdì 9 ottobre sarà caratterizzata da condizioni variabili sul Nordest, sul basso Piemonte e su buona parte del Centro-Sud.

Sono attesi rovesci alternati a schiarite e pause asciutte. I temporali potranno interessare soprattutto le regioni meridionali. I venti saranno moderati e i mari generalmente mossi.

La distribuzione delle precipitazioni sarà irregolare: anche nelle aree coinvolte dal maltempo potranno verificarsi intervalli senza pioggia.

Allerta meteo del 7 ottobre e territori indicati nel testo

Il bollettino riportato nel materiale fornito indica per mercoledì 7 ottobre un’allerta gialla su gran parte di Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, oltre che su parte della Toscana. Questo riferimento non è stato confermato dalla verifica online effettuata e richiede un controllo sul bollettino ufficiale prima della pubblicazione.

L’avviso descritto segnala la possibilità di rovesci intensi, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica, con fenomeni inizialmente su Lazio e Campania e successivamente su Liguria e Toscana.

I livelli di allerta devono essere riferiti alla singola giornata e alle specifiche zone interessate, senza estenderli automaticamente ai giorni successivi.

Meteo weekend miglioramento da sabato e più sole domenica

Sabato 10 ottobre ancora piogge al Centro Sud

Nella prima parte del fine settimana il fronte perturbato tenderà a spostarsi verso i Balcani, lasciando una fase di instabilità residua al Centro-Sud.

Piogge e qualche temporale potranno interessare soprattutto il basso Tirreno e il medio Adriatico, con una distribuzione discontinua. Al Nord, invece, sono previste schiarite più ampie e un ritorno del sole.

Domenica 11 ottobre tempo più stabile su gran parte d Italia

Per domenica 11 ottobre la tendenza indica l’avvicinamento di un’area di alta pressione, con condizioni più stabili e soleggiate su numerose regioni.

Al Sud potranno persistere annuvolamenti e isolati piovaschi, soprattutto sulla Puglia meridionale, sulla Calabria e sulla Sicilia settentrionale.

Le temperature massime potranno raggiungere 23 o 24 gradi al Centro-Sud, mentre al Nord si manterranno generalmente intorno ai 21 o 22 gradi. L’evoluzione del weekend resta una tendenza da aggiornare con le previsioni successive.