Meteo Italia torna il sole ma al Sud resistono piogge e vento forte

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Dal 13 ottobre l’anticiclone favorisce giornate più stabili e miti mentre sulle regioni meridionali si esaurisce l’instabilità

L’alta pressione torna a espandersi sull’Italia e prepara una settimana con più sole e temperature diurne in aumento. Il miglioramento prende forma da martedì 13 ottobre, soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud restano inizialmente piogge localizzate e venti sostenuti.

Tra mercoledì e venerdì il tempo dovrebbe diventare più stabile su gran parte del Paese. Si prospetta così una parentesi di clima mite, con pomeriggi piacevoli e un’aria più fresca nelle ore notturne e al primo mattino.

Meteo martedì 13 ottobre ultime piogge al Sud e schiarite in aumento

La giornata di martedì 13 ottobre segna il passaggio verso condizioni più tranquille, ma il miglioramento non sarà uniforme. Le precipitazioni residue interesseranno soprattutto la Calabria e alcuni settori della Sicilia, con possibilità di rovesci e temporali sulle zone più esposte. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a schiarite più ampie.

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Al Nord il tempo sarà prevalentemente asciutto. Al mattino potranno persistere addensamenti sulle pianure del Nordovest, destinati a ridursi durante il pomeriggio. Le temperature massime si porteranno intorno ai 19-20 gradi in diverse città, con valori localmente più elevati.

Al Centro e in Sardegna prevarranno condizioni stabili, con qualche nube sui rilievi e sul versante adriatico. Firenze e Roma potranno raggiungere circa 22-23 gradi, mentre nelle aree interne e in quota il clima resterà più fresco.

Al Sud e in Sicilia, oltre alle precipitazioni residue, sarà soprattutto il vento a caratterizzare la giornata. Le massime previste saranno comprese indicativamente tra i 14 gradi di Potenza e i 22 gradi di Napoli e Palermo.

Venti forti al Centro Sud raffiche intorno ai 60 chilometri orari nel Salento

Il ritorno del sole sarà accompagnato, nella prima parte della settimana, da correnti settentrionali e nordorientali ancora sostenute. L’allontanamento della depressione verso il Mediterraneo sudorientale manterrà infatti una differenza di pressione favorevole al rinforzo dei venti.

Le raffiche potranno superare i 50 chilometri orari in diverse zone del Centro-Sud, con picchi intorno ai 60 chilometri orari nel Salento e localmente superiori nei settori più esposti. Il moto ondoso aumenterà lungo alcuni litorali adriatici e ionici, dove saranno possibili mareggiate locali. Ansa.it

La presenza dell’anticiclone, quindi, non comporterà un’immediata attenuazione del vento ovunque. Anche mercoledì le correnti da nord potranno risultare forti al Meridione, con Mar Ionio agitato e condizioni marine meno favorevoli rispetto al resto del Paese.

Allerta gialla il 13 ottobre coinvolte cinque regioni

Per martedì 13 ottobre 2026 il quadro delle allerte interessa cinque regioni, con livelli e rischi differenti a seconda delle zone: Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

In Calabria l’allerta gialla riguarda i rischi idraulico, idrogeologico e temporalesco nelle zone indicate dal bollettino. In Campania interessa il rischio idrogeologico, mentre in Molise riguarda i temporali sulla zona litoranea. In Puglia sono segnalate criticità per temporali e rischio idrogeologico; in Sicilia risultano coinvolti i settori nordorientali, compresi quelli tirrenici e le Eolie. mappe.protezionecivile.gov.it

Il miglioramento del tempo previsto durante la giornata va dunque letto insieme alle condizioni dei singoli territori: schiarite e allerta possono coesistere, perché le criticità riguardano anche gli effetti delle precipitazioni e la risposta di corsi d’acqua e versanti.

Mercoledì 14 ottobre sole diffuso e temperature più miti

Da mercoledì 14 ottobre l’anticiclone dovrebbe consolidare la propria presenza, favorendo cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’Italia.

Al Nord le massime saranno generalmente comprese tra 20 e 23 gradi, con punte previste fino a 26 gradi ad Aosta. Al Centro, Roma e Firenze potranno arrivare intorno ai 24 gradi, mentre al Sud i valori si manterranno prevalentemente sui 22-23 gradi nelle città dal clima più mite.

Il cambiamento sarà più evidente durante il pomeriggio. Al mattino presto e dopo il tramonto resterà invece una sensazione più autunnale, soprattutto nelle zone interne.

Giovedì e venerdì prosegue la fase stabile

Tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre lo scenario prevalente resta quello di una fase asciutta e ampiamente soleggiata. Qualche passaggio nuvoloso potrà interrompere il sole, senza indicare necessariamente un ritorno del maltempo.

L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, sostenuta anche da un contributo subtropicale, favorirà una parentesi simile alla tradizionale ottobrata, con temperature pomeridiane localmente intorno ai 24-25 gradi sulle regioni centrali. Ansa.it

Con cieli più limpidi, il terreno perderà calore durante la notte e tornerà a scaldarsi nelle ore diurne. Questo meccanismo accentuerà l’escursione termica, rendendo più marcata la differenza tra la freschezza dell’alba e il tepore del pomeriggio.

Meteo weekend alta pressione favorita ma restano incertezze locali

Per il fine settimana del 17 e 18 ottobre la tendenza indica ancora una prevalenza dell’alta pressione, ma la distribuzione delle nubi e di eventuali piogge resta da definire.

I possibili disturbi riguardano soprattutto Sicilia, Sassarese e confini alpini occidentali. Si tratta però di indicazioni meno consolidate rispetto alle previsioni dei prossimi giorni.

Al momento non emerge dal quadro descritto un ritorno generalizzato del maltempo. La tenuta dell’anticiclone e l’eventuale comparsa di precipitazioni locali dovranno essere valutate con gli aggiornamenti successivi.