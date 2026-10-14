Meteo Italia torna l’ottobrata con sole e pomeriggi miti ma il weekend prepara un cambiamento

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Alta pressione fino a sabato 17 ottobre con mattine fresche e nebbie locali mentre da domenica aumentano le possibilità di pioggia al Nord e in Toscana

L’anticiclone torna a espandersi sull’Italia e favorisce una fase di tempo stabile, con sole prevalente e temperature gradevoli nelle ore centrali della giornata. Tra mercoledì 14 e venerdì 16 ottobre, il quadro meteorologico sarà caratterizzato soprattutto dal contrasto tra pomeriggi miti e risvegli più freschi, accompagnati dalla possibile formazione di foschie e nebbie nelle pianure e nelle vallate.

Il miglioramento segue l’allontanamento di un vortice ciclonico verso i Balcani meridionali e la Grecia, responsabile della precedente instabilità al Sud. Sulle regioni meridionali resteranno inizialmente venti settentrionali sostenuti, con condizioni del mare ancora movimentate, soprattutto sullo Ionio.

La stabilità dovrebbe proseguire fino a sabato 17 ottobre. Da domenica 18 ottobre, invece, un indebolimento dell’alta pressione potrebbe consentire l’arrivo di una perturbazione, con le prime piogge al Nord e in Toscana.

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Mercoledì 14 ottobre sole diffuso ma vento forte al Sud

La giornata di mercoledì 14 ottobre sarà prevalentemente soleggiata. Su gran parte dell’Italia il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, mentre al Sud potranno comparire annuvolamenti locali. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, con maggiore intensità sulle regioni meridionali.

Nord cielo sereno e temperature fino a 26 gradi ad Aosta

Al Nord l’alta pressione garantirà condizioni di bel tempo praticamente ovunque, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

La ventilazione settentrionale sarà debole e i mari generalmente calmi. Le temperature massime oscilleranno tra i 19 gradi di Trieste e i 26 gradi di Aosta, con un clima mite durante il pomeriggio.

Centro e Sardegna tempo stabile con rinforzi di Grecale

Al Centro e in Sardegna prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Il Grecale potrà soffiare con locali rinforzi lungo i settori adriatici, mentre i mari saranno generalmente mossi.

Le massime saranno comprese tra i 16 gradi di Campobasso e i 24 o 25 gradi di Roma e Firenze. Il tepore diurno sarà più evidente nelle zone riparate dal vento.

Sud e Sicilia bel tempo con Ionio agitato

Al Sud e in Sicilia la pressione aumenterà, ma continueranno a soffiare venti forti da nord. Il cielo sarà poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti in alcune aree.

Il Mar Ionio sarà agitato; sugli altri bacini meridionali il mare sarà mosso, con moto ondoso più sostenuto nei tratti maggiormente esposti al vento.

Le temperature massime varieranno dai 14 gradi di Potenza ai 22 o 23 gradi di Napoli e Palermo.

Giovedì 15 ottobre alta pressione e più nubi sui settori orientali

Per giovedì 15 ottobre si conferma un’atmosfera prevalentemente stabile. La nuvolosità sarà più presente sui settori orientali, mentre nelle aree occidentali ci sarà maggiore spazio per il sole.

I venti resteranno settentrionali, ancora moderati o forti in parte del Mezzogiorno. Il basso Adriatico e lo Ionio conserveranno un moto ondoso sostenuto.

Nord più nuvoloso a est e punte di 28 gradi ad Aosta

Sulle regioni settentrionali il cielo sarà più nuvoloso nei settori orientali e meno coperto a occidente, senza un cambiamento significativo della stabilità atmosferica.

I venti saranno deboli e i mari generalmente calmi. In molte città le massime raggiungeranno 21 o 23 gradi, mentre ad Aosta è prevista una punta di 28 gradi.

Centro e Sardegna sole alternato a nuvole

Al Centro e sulla Sardegna la giornata sarà parzialmente soleggiata, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso.

La ventilazione settentrionale sarà debole e i mari resteranno mossi, ma con moto ondoso in diminuzione. Le massime saliranno dai 19 gradi di Campobasso ai 25 gradi di Roma e Firenze.

Sud e Sicilia addensamenti in Puglia e sugli Appennini

Al Sud la pressione continuerà a rafforzarsi e il tempo resterà generalmente buono. Gli annuvolamenti più estesi sono attesi sulla Puglia e sui settori appenninici, mentre sulla bassa Calabria ci saranno maggiori schiarite. Anche la Sardegna presenterà condizioni più soleggiate.

I venti settentrionali potranno essere ancora moderati o forti. I mari saranno mossi, con lo Ionio molto mosso o localmente agitato.

Le massime saranno comprese tra i 18 gradi di Potenza e i 23 o 24 gradi di Napoli e Palermo.

Venerdì 16 ottobre prosegue la stabilità con possibili nebbie mattutine

Anche venerdì 16 ottobre l’anticiclone favorirà il bel tempo prevalente, con cieli poco nuvolosi o localmente nuvolosi. Le ore centrali della giornata conserveranno un clima mite, mentre durante la notte e al primo mattino il raffreddamento sarà più evidente.

L’alta pressione potrà favorire la formazione di foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in alcuni settori della Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro.

Le aree di campagna e quelle vicine ai principali corsi d’acqua saranno tra le più esposte alle riduzioni della visibilità. La combinazione tra raffreddamento notturno e umidità nei bassi strati dell’atmosfera faciliterà questi fenomeni, anche in presenza di condizioni generalmente stabili.

Temperature miti di giorno e fresche di notte cosa significa escursione termica

Uno degli aspetti principali di questa fase sarà la marcata escursione termica, cioè la differenza tra la temperatura minima e quella massima della giornata.

Il sole favorirà il riscaldamento nelle ore diurne, creando condizioni da ottobrata. Dopo il tramonto, invece, i cieli sereni consentiranno al terreno di disperdere più rapidamente il calore accumulato, attraverso il fenomeno dell’irraggiamento notturno.

Il raffreddamento sarà più sensibile nelle zone interne e nelle aree meno influenzate dall’effetto mitigatore del mare.

Firenze Roma e Napoli tra tepore pomeridiano e risvegli freschi

Tra mercoledì e venerdì, in alcune aree del Centro e del basso versante tirrenico, soprattutto in Campania, le massime potranno avvicinarsi ai 25 o 26 gradi, mentre le temperature notturne potranno scendere verso i 10 o 12 gradi.

Anche a Firenze, Roma e Napoli sarà quindi evidente il contrasto tra le diverse ore della giornata, pur con differenze legate alla posizione e alle caratteristiche delle singole zone. Localmente l’escursione termica potrà raggiungere o superare i 15 o 16 gradi.

Torino Milano e Bologna con minime localmente sotto i 10 gradi

A Torino, Milano e Bologna le massime potranno raggiungere i 22 o 23 gradi. Le minime saranno più contenute rispetto a molte aree del Centro Sud e potranno scendere localmente sotto i 9 o 10 gradi.

Per chi esce presto e trascorre fuori casa buona parte della giornata, vestirsi a strati sarà una soluzione pratica: al mattino serviranno indumenti più caldi, mentre nel pomeriggio il clima sarà sensibilmente più mite.

Weekend stabile sabato poi possibili piogge da domenica 18 ottobre

Sabato 17 ottobre dovrebbe trascorrere ancora sotto l’influenza dell’alta pressione, con tempo prevalentemente stabile e possibili nebbie mattutine nelle pianure.

Da domenica 18 ottobre è atteso un possibile cambiamento. L’indebolimento dell’anticiclone potrebbe aprire la strada a una perturbazione al Nord e in Toscana, con aumento della nuvolosità e ritorno delle piogge.

Si tratta di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda gli orari di arrivo delle precipitazioni e le zone maggiormente coinvolte.

Prossima settimana piogge lunedì e possibile miglioramento da martedì

La tendenza per lunedì 19 ottobre indica piogge al Nord, con possibile coinvolgimento anche di Toscana, Umbria e Lazio.

Da martedì 20 ottobre potrebbe tornare ad aumentare la pressione atmosferica, favorendo condizioni progressivamente più stabili. L’evoluzione resta da verificare: i prossimi aggiornamenti chiariranno durata e distribuzione del peggioramento previsto tra la fine del weekend e l’inizio della settimana.