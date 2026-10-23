Meteo weekend 24 e 25 ottobre piogge e aria fredda prima del ritorno dell’anticiclone

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nuova perturbazione in arrivo da venerdì con precipitazioni verso il Centro Sud nella giornata di sabato Domenica migliora ma il clima resta fresco mentre per fine mese si profila una fase più stabile

Il meteo del weekend 24 e 25 ottobre sarà caratterizzato dal passaggio di una perturbazione e dall’arrivo di correnti più fredde. Le piogge interesseranno inizialmente il Nordovest, per poi raggiungere il Nordest e parte del Centro. Sabato l’instabilità si sposterà soprattutto verso le regioni adriatiche e meridionali, accompagnata da venti di Maestrale e da una diminuzione delle temperature.

Domenica 25 ottobre si aprirà una fase di miglioramento su buona parte dell’Italia, anche se resteranno possibili precipitazioni locali all’estremo Sud e lungo i confini alpini. L’aumento della pressione potrebbe poi favorire condizioni più stabili nella settimana successiva.

Meteo venerdì 23 ottobre nuove piogge dal Nordovest

La giornata di venerdì 23 ottobre inizierà con condizioni relativamente asciutte su molte regioni, ma con nuvolosità già diffusa al Nord e su parte del Centro. L’avvicinamento della perturbazione determinerà un peggioramento progressivo, più evidente dal pomeriggio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Nord piogge dalla Liguria verso Lombardia e Nordest

Le prime precipitazioni interesseranno la Liguria, per poi estendersi verso la Lombardia e raggiungere entro sera il Nordest. Il Piemonte dovrebbe risultare coinvolto in modo più marginale, con fenomeni meno diffusi.

Il cielo resterà prevalentemente nuvoloso e il clima sarà fresco anche nelle ore centrali. Le temperature massime si manterranno generalmente sotto i 20 gradi. I venti saranno variabili, con rinforzi locali sul Mar Ligure.

Centro e Sardegna peggioramento serale sul versante tirrenico

Al Centro gran parte della mattinata e del pomeriggio trascorrerà senza precipitazioni significative, pur in presenza di cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Tra la sera e la notte arriveranno piogge su Toscana e Lazio, con un interessamento parziale dell’Umbria. La Sardegna resterà più ai margini del peggioramento descritto.

Soffieranno venti di Libeccio sui settori occidentali e di Scirocco sull’Adriatico. Le massime saranno comprese indicativamente tra 17 e 22 gradi nelle principali città.

Sud e Sicilia condizioni più stabili

Il Sud e la Sicilia beneficeranno ancora di una giornata generalmente asciutta, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e maggiori occasioni per il sole.

I venti saranno deboli, prevalentemente settentrionali, mentre i mari potranno risultare ancora mossi o molto mossi. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti, con massime generalmente comprese tra 17 e 23 gradi.

Meteo sabato 24 ottobre fronte freddo verso il Centro Sud

Sabato 24 ottobre sarà la giornata di maggiore cambiamento. Il transito del fronte e l’ingresso di aria più fredda favoriranno piogge, rovesci e un progressivo calo termico, mentre da ovest inizieranno ad avanzare le prime schiarite.

Nord migliora a ovest ultime piogge sul Triveneto

Al mattino persisteranno precipitazioni sul Triveneto, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia e sui settori alpini centro orientali. Sulle Alpi, comprese le Dolomiti, saranno possibili nevicate intorno ai 1400 e 1500 metri, con quota variabile in relazione all’intensità dei fenomeni e all’ingresso dell’aria fredda.

Sul Nordovest e successivamente su altre aree settentrionali prevarranno condizioni più asciutte, con aperture del cielo.

Le massime saranno orientativamente comprese tra 14 e 18 gradi, con valori più contenuti nelle zone maggiormente esposte alle precipitazioni. Il Maestrale potrà rinforzare al Nordovest e il Mar Ligure resterà mosso o molto mosso.

Centro piogge più consistenti sul medio Adriatico

La mattinata presenterà instabilità irregolare, con piogge alternate a pause asciutte. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a concentrarsi sul versante adriatico, interessando Marche, Abruzzo e Molise, con precipitazioni localmente più consistenti soprattutto sulle ultime due regioni.

Possibili piogge riguarderanno anche parte del Lazio, mentre sui settori occidentali potranno comparire schiarite con il passare delle ore.

Il Maestrale sarà forte attorno alla Sardegna. Le temperature diminuiranno, con massime intorno a 14 e 15 gradi a Perugia e L’Aquila e valori localmente prossimi a 21 gradi a Pescara.

Sud rovesci e possibili temporali

Al Sud l’instabilità aumenterà durante la giornata. Le prime piogge potranno interessare la Campania già al mattino, mentre nel pomeriggio i fenomeni coinvolgeranno il basso Tirreno e altri settori meridionali.

Tra pomeriggio e sera saranno possibili rovesci e temporali su Puglia e Basilicata, con precipitazioni anche intense sulla Puglia settentrionale. Piogge interesseranno inoltre le coste tirreniche di Calabria e Sicilia.

I venti di Maestrale soffieranno con intensità e i mari risulteranno generalmente mossi, localmente molto mossi. Le massime oscilleranno indicativamente tra 16 gradi a Potenza e 23 gradi a Bari, prima di un raffreddamento più evidente.

Meteo domenica 25 ottobre miglioramento con qualche pioggia residua

L’aumento della pressione favorirà un miglioramento del tempo domenica 25 ottobre, con precipitazioni meno diffuse e maggiori spazi asciutti.

Il sole tornerà a essere più presente su molte regioni, ma non mancheranno annuvolamenti locali. Gli ultimi rovesci potranno interessare soprattutto Calabria, Salento e settori ionici, mentre lungo i confini alpini resterà possibile qualche precipitazione.

I venti settentrionali manterranno un clima fresco, in particolare al mattino e dopo il tramonto. Il miglioramento, quindi, non coinciderà con un immediato rialzo delle temperature.

Previsioni meteo Calabria piogge sul Tirreno e residui fenomeni domenica

Per la Calabria il passaggio più instabile è atteso nella seconda parte di sabato, quando le piogge potranno coinvolgere soprattutto il versante tirrenico.

Domenica il quadro tenderà a migliorare, ma resterà la possibilità di rovesci locali, anche sui settori ionici. La distribuzione precisa delle precipitazioni dipenderà dalla rapidità con cui il fronte si allontanerà verso est.

Il rinforzo dei venti e il calo termico renderanno il tempo più autunnale anche nelle aree che riceveranno meno pioggia.

Temperature in diminuzione nel fine settimana

Il cambiamento più evidente sarà il calo delle temperature, favorito dall’afflusso di aria proveniente dal Nord Europa. La diminuzione diventerà più percepibile tra sabato e domenica e potrà portare localmente i valori sotto le medie del periodo.

Sulle pianure settentrionali le minime potranno scendere indicativamente tra 4 e 8 gradi. Le massime del Nord saranno spesso comprese tra 14 e 18 gradi, con valori inferiori nelle aree più fredde o nuvolose.

Al Centro il raffreddamento sarà più marcato nei settori interni, mentre al Sud e sulle Isole potranno resistere inizialmente punte superiori ai 20 gradi. Anche qui, tuttavia, l’ingresso delle correnti settentrionali determinerà una progressiva flessione.

Anticiclone nella prossima settimana e tendenza per Halloween e Ognissanti

Dopo il passaggio perturbato, la tendenza indica un possibile consolidamento dell’anticiclone sull’Italia, con giornate più stabili, minore probabilità di piogge e maggiori occasioni per il sole.

L’alta pressione autunnale può comunque favorire foschie e nebbie nelle pianure e nelle valli, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Le notti serene, inoltre, possono mantenere basse le temperature minime anche quando il clima diurno diventa più mite.

Per Halloween e Ognissanti si delinea al momento uno scenario favorevole alla stabilità. La distanza temporale richiede però prudenza: si tratta di una tendenza da confermare, soprattutto per la distribuzione di nubi, nebbie ed eventuali disturbi locali.