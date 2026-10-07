Modena, Salim El Koudri tenta il suicidio in carcere: ricoverato ma non in pericolo di vita

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Modena – Ancora un episodio drammatico legato alla vicenda di Salim El Koudri, l'uomo di 31 anni che lo scorso 16 maggio si era reso protagonista di una strage in pieno centro a Modena, investendo otto persone e causando la morte di una donna. Nelle scorse ore, il trentunenne ha tentato il suicidio all'interno del carcere dove è detenuto, ingerendo una dose massiccia di farmaci. Immediatamente soccorso dal personale penitenziario, è stato trasferito in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica del gesto e le condizioni di salute

Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe assunto i medicinali all'interno della sua cella. L'allarme è scattato tempestivamente e il personale sanitario del penitenziario è intervenuto con prontezza, disposto il ricovero in ospedale. Al momento, la prognosi resta riservata ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Il gesto estremo arriva a poche settimane di distanza dalla strage che aveva sconvolto la città emiliana, riaccendendo il dibattito sulle condizioni di detenzione e sul supporto psicologico per i reclusi.

La strage del 16 maggio: cosa era successo

Il 16 maggio, Salim El Koudri si era scagliato con la sua auto contro i pedoni in una via del centro di Modena. L'episodio, di estrema violenza, aveva provocato la morte di una donna e il ferimento di altre sette persone. Le forze dell'ordine lo avevano fermato poco dopo. Da allora, l'uomo era detenuto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi processuali. La sua posizione è ora al centro di nuove valutazioni anche alla luce del tentativo di suicidio, che potrebbe incidere sul percorso giudiziario e sulle misure di sicurezza a suo carico.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La vicenda ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Da un lato, resta vivo il dolore delle vittime e dei loro familiari; dall'altro, il gesto di oggi riporta l'attenzione sulla necessità di garantire un adeguato monitoraggio e assistenza psicologica all'interno degli istituti penitenziari, soprattutto per i detenuti coinvolti in casi di così grave risonanza mediatica. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze esatte del tentato suicidio e valutare eventuali responsabilità o carenze nelle misure di prevenzione.