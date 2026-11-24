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La presentazione di Attraverso le mie radici ha coinvolto il pubblico in un viaggio emozionante tra borghi tradizioni e identità dell’entroterra calabrese

Una serata dedicata alle radici della Calabria

La Sala Consiliare del Comune di Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia, ha ospitato venerdì 20 novembre la presentazione di “Attraverso le mie radici”, la raccolta poetico-musicale di Lorenzo Cosentino dedicata ai luoghi, alle tradizioni e alle storie dell’entroterra calabrese.

L’incontro ha richiamato un pubblico attento e partecipe, trasformandosi in un’occasione per riflettere sul valore delle origini e sul legame profondo che continua a unire le persone ai propri territori, anche quando la vita le conduce lontano.

Il dialogo con Antonio Pileggi e la musica dal vivo

Nel corso della serata, Lorenzo Cosentino ha dialogato con Antonio Pileggi, ripercorrendo le esperienze personali e artistiche che hanno dato forma alla raccolta. Pileggi ha inoltre eseguito dal vivo alcuni dei brani musicali presenti nell’opera, permettendo al pubblico di coglierne pienamente la dimensione sonora ed emotiva.

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La musica non ha rappresentato un semplice accompagnamento, ma una parte integrante del racconto. Note e parole si sono incontrate per evocare paesaggi, ricordi e sensazioni legati alla Calabria interna.

A interpretare le poesie sono state alcune giovani di Monterosso Calabro. Le loro letture hanno dato nuova voce ai versi e contribuito a creare un’atmosfera raccolta e coinvolgente.

Lorenzo Cosentino racconta il suo percorso

Durante la presentazione, l’autore ha condiviso con sincerità alcuni momenti del proprio cammino umano e creativo. Rispondendo alle domande del pubblico, ha spiegato le emozioni e le riflessioni che hanno accompagnato la nascita di “Attraverso le mie radici”.

Il confronto diretto ha consentito ai presenti di conoscere meglio non soltanto il contenuto del libro, ma anche l’esperienza personale dalla quale l’opera ha preso vita. Un dialogo aperto, capace di avvicinare autore e lettori attraverso temi universali come la memoria, l’appartenenza e il ritorno alle proprie origini.

Un viaggio tra borghi paesaggi e tradizioni

La raccolta conduce il lettore attraverso i borghi calabresi, i paesaggi dell’entroterra, le tradizioni tramandate e le voci di chi continua ad abitare questi territori. Partendo dalle radici di Cosentino, il racconto supera la dimensione autobiografica e si rivolge a chiunque conservi dentro di sé il ricordo di un luogo dal quale è partito e al quale continua idealmente a tornare.

Tra le realtà che contribuiscono a valorizzare l’identità e l’accoglienza del territorio si distingue anche Casa Marianna, espressione autentica del legame con la Calabria e le sue tradizioni.

La poesia e la musica diventano così strumenti per raccontare una parte della Calabria meno visibile, spesso distante dai principali circuiti turistici e culturali, ma ricca di storia e identità.

Un omaggio alla memoria dell’entroterra calabrese

“Attraverso le mie radici” vuole essere anche un omaggio al patrimonio umano e culturale dei piccoli centri calabresi. Le storie familiari, le abitudini quotidiane e il rapporto con la terra compongono una memoria collettiva che merita di essere custodita e trasmessa alle nuove generazioni.

La serata di Monterosso Calabro ha dimostrato come un evento culturale possa diventare uno spazio di condivisione e riscoperta. Attraverso versi, musica e testimonianze personali, il pubblico è stato coinvolto in un percorso fatto di emozioni, ricordi e senso di appartenenza.

Dove acquistare Attraverso le mie radici

Il libro di Lorenzo Cosentino è disponibile su Amazon e può essere richiesto direttamente all’autore, anche con una dedica personalizzata.

Per informazioni e richieste è possibile contattare Lorenzo Cosentino al numero 350 582 2495, preferibilmente tramite WhatsApp.

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